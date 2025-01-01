С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в законе о государственных накопительных пенсиях, предусматривающие временное перераспределение 1 процентного пункта пенсионных отчислений из второго уровня в первый до 31 декабря 2028 года.
Снижены отчисления во второй пенсионный уровень
Министерство благосостояния (LM) пояснило, что это позволит снизить налоговую нагрузку на рабочую силу и, возможно, повысит общий размер пенсий в будущем.
Ведомство отмечает, что доходы на пенсии состоят как из капитала первого уровня, так и из накоплений второго уровня. Поскольку введение накопительной пенсионной системы (VFPS) происходило за счёт перераспределения отчислений из первого уровня, фондированная часть играет значимую роль в обеспечении пенсий.
Однако при значительных колебаниях на финансовых рынках стоимость накоплений второго уровня падает, а восстановление рынка идёт медленно.
В пояснительной записке к закону подчеркивается важность стабильности накоплений для обеспечения наибольшего дохода при выходе на пенсию. В 2023 году 18 418 участников VFPS прекратили участие в накопительной системе при выходе на пенсию. За 17 лет участия средняя сумма накоплений составила 5 360 евро, увеличившись лишь на 4% от изначальных вложений.
Инфляция и волатильность финансовых рынков сильно повлияли на доходность пенсионных планов, включая как рискованные инвестиции в акции, так и более стабильные вложения в облигации.
Перераспределение 1 процентного пункта в первый уровень снизит отчисления во второй уровень, увеличив при этом вклад в первый до 15% вместо текущих 14%. Капитал первого уровня, в отличие от второго, индексируется в соответствии с законом "О государственных пенсиях" и не уменьшается, даже при негативных экономических факторах.
Однако решение Сейма вызвало резкую критику со стороны финансовых экспертов, банков и управляющих компаний.
Мартиньш Казакс, экс-президент Банка Латвии, заявил, что перенос части взносов в первый уровень может создать проблемы для устойчивости системы в будущем. Изначально планировалось отчислять 10% от зарплаты во второй уровень, но сейчас эта доля составляет только 6%.
Улдис Церпс, глава Ассоциации финансового сектора, отметил, что частые изменения в пенсионной системе подрывают доверие к ее стабильности.
Карлис Пургайлис, экономист и председатель совета CBL Asset Management, считает, что взносы во второй уровень должны увеличиваться, чтобы долгосрочные накопления росли.
Илья Арефьев, глава компании Vairo, назвал перераспределение средств между уровнями свидетельством нехватки средств в первом уровне, напоминающим период финансового кризиса 2009 года, когда доля отчислений во второй уровень была снижена с 8% до 2%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!