Снижены отчисления во второй пенсионный уровень

Министерство благосостояния (LM) пояснило, что это позволит снизить налоговую нагрузку на рабочую силу и, возможно, повысит общий размер пенсий в будущем.

Ведомство отмечает, что доходы на пенсии состоят как из капитала первого уровня, так и из накоплений второго уровня. Поскольку введение накопительной пенсионной системы (VFPS) происходило за счёт перераспределения отчислений из первого уровня, фондированная часть играет значимую роль в обеспечении пенсий.

Однако при значительных колебаниях на финансовых рынках стоимость накоплений второго уровня падает, а восстановление рынка идёт медленно.

В пояснительной записке к закону подчеркивается важность стабильности накоплений для обеспечения наибольшего дохода при выходе на пенсию. В 2023 году 18 418 участников VFPS прекратили участие в накопительной системе при выходе на пенсию. За 17 лет участия средняя сумма накоплений составила 5 360 евро, увеличившись лишь на 4% от изначальных вложений.

Инфляция и волатильность финансовых рынков сильно повлияли на доходность пенсионных планов, включая как рискованные инвестиции в акции, так и более стабильные вложения в облигации.