Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Снижены отчисления во второй пенсионный уровень

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Монеты. Иллюстративное фото
Монеты. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в законе о государственных накопительных пенсиях, предусматривающие временное перераспределение 1 процентного пункта пенсионных отчислений из второго уровня в первый до 31 декабря 2028 года.

Министерство благосостояния (LM) пояснило, что это позволит снизить налоговую нагрузку на рабочую силу и, возможно, повысит общий размер пенсий в будущем.

Ведомство отмечает, что доходы на пенсии состоят как из капитала первого уровня, так и из накоплений второго уровня. Поскольку введение накопительной пенсионной системы (VFPS) происходило за счёт перераспределения отчислений из первого уровня, фондированная часть играет значимую роль в обеспечении пенсий.

Однако при значительных колебаниях на финансовых рынках стоимость накоплений второго уровня падает, а восстановление рынка идёт медленно.

В пояснительной записке к закону подчеркивается важность стабильности накоплений для обеспечения наибольшего дохода при выходе на пенсию. В 2023 году 18 418 участников VFPS прекратили участие в накопительной системе при выходе на пенсию. За 17 лет участия средняя сумма накоплений составила 5 360 евро, увеличившись лишь на 4% от изначальных вложений.

Инфляция и волатильность финансовых рынков сильно повлияли на доходность пенсионных планов, включая как рискованные инвестиции в акции, так и более стабильные вложения в облигации.

Перераспределение 1 процентного пункта в первый уровень снизит отчисления во второй уровень, увеличив при этом вклад в первый до 15% вместо текущих 14%. Капитал первого уровня, в отличие от второго, индексируется в соответствии с законом "О государственных пенсиях" и не уменьшается, даже при негативных экономических факторах.

Однако решение Сейма вызвало резкую критику со стороны финансовых экспертов, банков и управляющих компаний.

Мартиньш Казакс, экс-президент Банка Латвии, заявил, что перенос части взносов в первый уровень может создать проблемы для устойчивости системы в будущем. Изначально планировалось отчислять 10% от зарплаты во второй уровень, но сейчас эта доля составляет только 6%.

Улдис Церпс, глава Ассоциации финансового сектора, отметил, что частые изменения в пенсионной системе подрывают доверие к ее стабильности.

Карлис Пургайлис, экономист и председатель совета CBL Asset Management, считает, что взносы во второй уровень должны увеличиваться, чтобы долгосрочные накопления росли.

Илья Арефьев, глава компании Vairo, назвал перераспределение средств между уровнями свидетельством нехватки средств в первом уровне, напоминающим период финансового кризиса 2009 года, когда доля отчислений во второй уровень была снижена с 8% до 2%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх