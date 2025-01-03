Piletilevi Group, которой принадлежит Biļešu Serviss, расширяется в Европе и превращается в PLG

Предприятие сообщило, что ребрендинг знаменует собой важный шаг вперед в развитии компании, укрепляя ее позиции как крупнейшего оператора по продаже билетов в Центральной Европе. Начав с первой системы онлайн-продажи билетов в Эстонии, Piletilevi Group расширилась на Латвию и Литву, став лидером рынка стран Балтии. На сегодняшний день компания работает в семи странах, включая Чешскую Республику, Польшу, Словакию и Румынию. Название PLG, сокращенное от Piletilevi Group, сохраняет связь с оригинальным брендом, приобретая при этом более глобальный и нейтральный образ.