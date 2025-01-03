Базирующаяся в Эстонии группа платформ по продаже билетов Piletilevi Group, которой в Латвии принадлежит платформа по продаже билетов Bilešu Serviss и которая является лидирующей платформой по продаже билетов в Центральной Европе, в четверг объявила о ребрендинге под именем PLG для международных рынков.
Piletilevi Group, которой принадлежит Biļešu Serviss, расширяется в Европе и превращается в PLG
Предприятие сообщило, что ребрендинг знаменует собой важный шаг вперед в развитии компании, укрепляя ее позиции как крупнейшего оператора по продаже билетов в Центральной Европе. Начав с первой системы онлайн-продажи билетов в Эстонии, Piletilevi Group расширилась на Латвию и Литву, став лидером рынка стран Балтии. На сегодняшний день компания работает в семи странах, включая Чешскую Республику, Польшу, Словакию и Румынию. Название PLG, сокращенное от Piletilevi Group, сохраняет связь с оригинальным брендом, приобретая при этом более глобальный и нейтральный образ.
Новое название PLG и слоган Moments That Matter ("Моменты, которые имеют значение") отражают основные ценности компании: честность, совершенство, инновации, эффективность и создание значимых связей между аудиториями и незабываемыми впечатлениями. Будь то музыка, театр, спорт или культурные мероприятия, PLG стремится создавать моменты, которые являются значимыми в жизни каждого, сообщила PLG.
За свою 28-летнюю историю PLG превратила продажу билетов в современный, удобный для пользователя опыт. Компания запустила первую в Эстонии продажу билетов онлайн на концерт Майкла Джексона в Таллинне в 1997 году.
Ребрендинг также включает в себя новый логотип и модернизированную визуальную идентичность.
Ребрендингом руководило эстонское дизайн-агентство Velvet.
Прошлым летом PLG начала активную экспансию в Центральной Европе, приобретя контрольные пакеты акций румынской Bilete.ro, ведущей чешской платформы по продаже билетов GoOut.net и польских компаний kicket.com и biletomat.pl. Недавно группа также приобрела Ticketing Nation s.r.l., известного в Румынии игрока, управляющего платформами Entertix.ro и Myticket.ro.
Группе в странах Балтии принадлежат платформы по продаже билетов www.piletilevi.ee, www.bilesuserviss.lv и www.bilietai.lt. Кроме того, группа работает в Румынии, Чехии, Словакии и Польше.
Piletilevi Group принадлежит инвестиционной фирме предпринимателя Свена Нуутмана Angel Rose Capital и крупнейшей в Балтийском регионе частной инвестиционной компании BaltCap.
Группа работает с рынком в 79 миллионов человек. PLG продает 16 миллионов билетов в год на сумму 310 миллионов евро. Платформы группы посещают 116 миллионов человек в год.
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