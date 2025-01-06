В VID работают самые контролируемые госслужащие в стране, утверждает глава Службы госдоходов

Несмотря на то, что теперь KNAB предстоит контролировать таможенников, часть из которых работает в самых отдаленных регионах страны, начальник KNAB Екаб Страуме указал, что в настоящее время бюро не планирует создавать региональные подразделения, хотя закон предоставляет право их организовать.

По мнению Страуме, Латвия не настолько большая страна, чтобы следователи не могли добраться до конкретного места в течение нескольких часов.

Дополняя сказанное главой KNAB, Байба Шмите-Роке отметила, что современные технологии позволяют проводить контрольные мероприятия дистанционно.

Например, изображения, сканируемые на таможне, анализируются в главном здании VID, а также в режиме онлайн можно наблюдать за всеми пунктами пересечения границы. Кроме того, записи с видеокамер, закрепленных на теле каждого таможенника, доступны для проверяющих.

В настоящее время в VID работают около 3000 сотрудников.

Как уже сообщалось, с 1 января KNAB начал принимать на себя функции расследования и оперативной деятельности Управления внутренней безопасности VID. Передача функций предусматривает, что отныне KNAB станет правоохранительным органом, который, среди прочего, будет расследовать коррупционные преступления, совершенные сотрудниками VID.

Ранее досудебное расследование возможных преступлений, связанных с коррупцией, совершенных сотрудниками VID, осуществляло Управление внутренней безопасности VID.

Для разделения функций выявления и расследования преступлений от функций предоставления услуг проводится реформа VID. Эта реформа, среди прочего, предусматривает, что KNAB будет заниматься расследованием возможных коррупционных преступлений сотрудников VID.

Согласно изменениям, KNAB получит 16 штатных единиц с финансированием на заработную плату и содержание, а также необходимые материальные ресурсы. Кроме того, KNAB примет на себя ведомственные проверки Управления внутренней безопасности VID, уголовные дела, заявления жителей, оперативные дела, номенклатурные дела и вещественные доказательства.

Процесс передачи функций должен быть полностью завершен до 31 января. KNAB подтверждает, что на данный момент выполнены все необходимые действия для обеспечения непрерывности расследований в ходе передачи функций.

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