Работающие в России компании США за год заплатили 1,2 млрд долларов налогов режиму Путина

Общая сумма налогов, уплаченных американскими компаниями в России до войны в Украине в 2021 году, составила 915,7 миллиона долларов США. Прибыль же была выше и составила 50 млрд долларов США по сравнению с 30,5 млрд долларов США в 2023 году. Соединенные Штаты в 2023 году стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в российском бюджете.

Десять крупнейших американских компаний, платящих налоги российскому бюджету, таковы: Philip Morris - 220 млн долларов США; PepsiCo - 135 миллионов долларов США; Mars - 99 миллионов долларов США; Procter & Gamble - 67 млн долларов США; Mondelez - 62 миллиона долларов США; Citigroup - 53 миллиона долларов США; Cargill - 50 миллионов долларов США; Johnson & Johnson - 42 млн долларов США; Coca-Cola Hellenic - 34 млн долларов США; Weatherford - 32 млн долларов США.

Бывший посол США в России и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол в комментарии журналу Newsweek назвал действия компаний, продолжающих работать в России, аморальными.

"Абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в России и субсидировать варварскую войну Путина в Украине. Я надеюсь, что акционеры этих компаний подумают о целесообразности и моральности [косвенного] финансирования убийства мирного населения. Еще не поздно действовать правильно", - сказал Макфол.

На втором месте по налоговым платежам оказались немецкие компании, которые перечислили в российский бюджет 693 миллиона долларов США. Третье место занимает Австрия с налоговыми выплатами в размере 579 миллионов долларов США.

Newsweek напомнил, что иностранные компании, планирующие покинуть российский рынок, сталкиваются с жесткими условиями, которые выдвигают российские власти. Они включают "налог на уход" в 15% и обязательную 50-процентную скидку на продажу активов. По данным издания, только "налог на уход" с января по март 2024 года дал России $385 млн.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!