VID выплатит последнюю поддержку взявшим ипотечные кредиты

Кредитные учреждения подали списки компенсаций процентов по ипотечному кредиту за четвертый квартал 2024 года в VID до 10 января, а выплаты VID должны быть произведены до 30 января.

Ранее за первый квартал 2024 года было произведено 111 729 платежей, в общей сложности выплатив 20 595 776 евро. За второй квартал 2024 года произведено 110 433 платежа, в общей сложности выплатив 20 433 429 евро, а за третий квартал 2024 года произведено 107 630 платежей, в общей сложности выплатив 19 430 138 евро.

VID отмечает, что служба не ведет учет заемщиков и среднестатистической суммы поддержки. Кроме того, VID также не анализирует представленные кредитными учреждениями списки, а потому не может сказать количество людей, получивших поддержку, так как один человек может сделать несколько выплат.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года были приняты поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.

Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".

Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).

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