VID в январе произведет последние выплаты ипотечным заемщикам

Кредитные учреждения до 10 января подавали в VID списки для компенсации процентов по ипотечным кредитам, и VID должна произвести выплаты до 30 января.

В первом квартале было сделано 111 729 платежей на общую сумму 20 595 776 евро, во втором квартале - 110 433 платежей на 20 433 429 евро, в третьем квартале - 107 630 платежей на общую сумму 19 430 138 евро.

VID не ведет учет заемщиков и средней суммы помощи, поэтому не может назвать количество людей, получивших помощь, поскольку одному человеку может быть выплачено несколько платежей.

В декабре 2023 года были приняты поправки к закону о защите прав потребителей о пошлине для банков с целью компенсации ипотечным заемщикам процентов по кредитам, вызванного ростом EURIBOR и инфляции

Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".

Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!