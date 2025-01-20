Видео Управляющий поделился, от чего зависит техническое состояние дома

"Исследование ценно тем, что дает общую картину состояния домов, но каждое здание уникально и имеет свои специфические проблемы. Дом живет своей жизнью, и его техническое состояние требует индивидуального подхода", - - говорит Эрвин Страупе.

Он подчеркнул, что обследования Минэкономики выявили основные проблемы по каждой серии домов.

В новых сериях, таких как 204 и 119, не выявлено никаких серьезных глобальных проблем, тогда как в зданиях старых серий проблемы часто возникают из-за стыков панелей.

Говоря о сознательности жителей, Страупе отмечает, что многие люди по-прежнему ждут, что кто-то другой решит их проблемы. "Люди заботятся о том, как сократить расходы, но часть из них все еще не осознает, что техническое состояние дома зависит от их взносов в ремонтный фонд".

Он призывает жителей сотрудничать с управляющими компаниями, разъяснять необходимость технических осмотров и совместно формировать накопления.

"Если дом еще не прошёл технический осмотр, это часто связано с тем, что в накоплениях недостаточно средств", — объясняет он.

Рижская муниципалитет предлагает софинансирование на проведение технического осмотра, покрывающее до 90% расходов, но не более 1200 евро. Страупе считает, что упускать такую возможность было бы глупо.

Эксперт отмечает, что оптимальный размер накоплений может составлять 35-50 центов за квадратный метр квартиры в месяц.

"Это не много, но позволяет начать формировать фонды для ремонта. Если кто-то обещает меньше, нужно учитывать, что работы займут больше времени, а из-за инфляции расходы могут значительно возрасти", - предупредил он.

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