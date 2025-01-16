Насколько безопасны многоквартирные дома, построенные в советское время?

"Серьезных проблем, которые угрожали бы механической прочности и устойчивости зданий, не было выявлено. Однако были обнаружены типовые дефекты, возникшие в результате проектирования или строительства. Например, те же балконы или известный случай, когда соскользнула панель крыши. Была установлена причина этого происшествия и предложены способы предотвращения повторения таких случаев", - указал Мартиньш Аудерс.

В целом в министерстве считают, что данное исследование позволило развеять миф о том, что жилой фонд Латвии находится в настолько критическом состоянии, что дома чуть ли не подлежат сносу. Во всех случаях здания были признаны безопасными для проживания. Более того, там, где выявлены дефекты, разработаны решения, которые переданы управляющим домами и могут быть использованы для всех домов конкретной серии.

В Ассоциации управляющих и обслуживающих домов отмечают, что эти решения позволяют многим управляющим компаниям избежать лишней работы, а жильцам - сэкономить на проектировании.

"Это упрощает процесс главным образом в том, что мы знаем, на какие элементы здания нужно обратить первоочередное внимание при проверке его технического состояния. Например, соединения панелей, перекрытия. Мы точно знаем, с чего начать техническое обследование", - отметил член правления Латвийской ассоциации домоуправителей Эрвин Страупе.

Как и в Минэкономики, управляющие домами также утверждают, что, конечно, каждый дом индивидуален, но пока владельцы квартир своевременно реагируют на выявленные проблемы и устраняют их, жилой фонд находится в безопасности.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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