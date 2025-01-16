Государство выплатит Лембергсу компенсацию за невылеченную грыжу

В суде агентство LETA проинформировали, что участники процесса имеют право оспорить решение окружного суда в департаменте Верховного суда по административным делам в течение одного месяца со дня его составления.

Ранее Лембергс провел более года в тюрьме после того, как суд первой инстанции признал его виновным в ряде коррупционных преступлений. Приговор был обжалован в Рижском окружном суде, который признал Лембергса виновным, но сократил срок его заключения на год.

Суд решил приговорить его к четырем годам тюрьмы с конфискацией имущества. Апелляционный суд, как и первая инстанция, решил зачесть в срок тюремного заключения содержание Лембергса под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

Суд учел проведенное под стражей время с 14 марта 2007 года по 10 июля 2007 года и с 22 февраля 2021 года по 25 февраля 2022 года, а также срок домашнего ареста с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года. Это означает, что в общей сложности Лембергс провел в тюрьме и под домашним арестом около 700 дней.

Рижский окружной суд как первая инстанция начал рассматривать это дело еще в 2009 году.

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