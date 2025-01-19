Пациентские организации не видят снижения цен на лекарства, оптовики тоже недовольны

Не упоминалось о том, как реформа угрожает бизнес-интересам аптек и оптовиков.

В Латвии зарегистрированы 82 оптовика лекарств, однако большую часть рынка медикаментов образуют три. С ними связано и более половины аптек в стране.

Крупнейшим оптовым торговцем лекарствами уже несколько лет является предприятие Recipe plus. Оно через посредника связано с крупнейшей сетью аптек в Латвии Mēness aptieka. У нее 249 торговых мест по всей стране. Второе крупнейшее предприятие - Tamro, оно связано с сетью аптек Benu, у которой 73 филиала в Латвии. Третий оптовик - Magnum Medical. Фирме принадлежит сеть из 111 аптек Apotheka. В 2023 году на долю этих трех оптовиков приходилось 63% фармацевтической продукции в Латвии.

Уже во время согласования от оптовиков прозвучал аргумент, что реформа ставит под угрозу доступность лекарств. Об этом писали как Tamro, так и Magnum Medical и связанные с ними аптеки. Тревогу выразила и Латвийская ассоциация фармацевтической помощи, которая связана как с Tamro, так и с Recipe plus. О недоступности медикаментов предупреждала и Латвийская национальная ассоциация поставщиков лекарств, среди членов которой все три крупнейших оптовика.

Три самых влиятельных оптовика в последние годы работали с прибылью. Например, оборот Recipe plus в 2023 году превысил 252 миллиона, а прибыль - 19 миллионов. Прибыль зафиксировали и связанные с оптовиками аптеки. Исключение - Apotheka, которая завершила 2023 год с убытками в 205 тысяч евро.

Министерство обещает, что все проблемы будут решены в течение месяца и в середине года реформа принесет плоды. В свою очередь, оптовики сдаваться не собираются и готовы бороться за свою прибыль в судах.

Представители отрасли также отмечают, что разница в ценах связана с перечнем компенсируемых лекарств, который в Латвии короче, чем в Литве и Эстонии. Насколько известно передаче, в этом году министерство планирует включить в список еще 11 диагнозов.

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