С января вступила в силу реформа цен на лекарства. Министерство здравоохранения работало над ней полтора года. Главная цель - снизить расходы жителей на медикаменты и приравнять их к уровню Литвы и Эстонии, однако есть препараты, которые у нас по-прежнему дороже, чем у соседей.
Пациентские организации не видят снижения цен на лекарства, оптовики тоже недовольны
Перемены обострили отношения между министерством и фармацевтическими организациями, которые критикуют его еще с лета. В адрес министерства звучат различные обвинения в технических проблемах, напрямую связанных с реформой. Остается без внимания то, как эти изменения повлияют на бизнес-интересы крупных фармацевтических компаний, сообщает передача Nekā personīga.
Стоимость лекарства образуется в три этапа. Первым свою цену устанавливает производитель. Далее его закупает оптовик, который устанавливает свою наценку. У него медикаменты приобретают аптеки, которые также добавляют свою часть. До реформы как оптовик, так и аптека устанавливали наценки по принципу пропорциональности - наценка была процентной частью от цены производителя. Чем меньше цена, тем большая наценка допускается.
Такая система существовала 20 лет. В 2019 году ситуацию на фармацевтическом рынке проанализировал Совет по конкуренции, который пришел к выводу, что в большинстве случаев цена производителя у нас такая же или даже ниже, чем в Литве и Эстонии, однако окончательная цена - выше.
Теперь оптовикам разрешено добавлять к цене производителя только 50 центов. Для аптек наценка делится на три уровня в зависимости от цены оптовика. В свою очередь, у жителей, когда они приобретают рецептурные медикаменты, в чеке появилась новая позиция - услуги фармацевта. За каждый рецепт в зависимости от местонахождения аптеки нужно доплачивать 1,5 или 2,5 евро. Это часть введенного министерством механизма по компенсации торговцам. Покупатель должен оплатить 75 центов, остальное покрывает государство.
Пока плата за услугу фармацевта - самый заметный результат реформы. Торговцы лекарствами пытаются собрать как можно больше денег, не работают скидочные карты, поэтому часто покупки в аптеке обходятся дороже, чем раньше. Недовольные клиенты аптек быстро собрали подписи и подали в Сейм требование отменить сбор фармацевтов.
Минздрав более оптимистичен - по его подсчетам, реформа работает, так как на 618 рецептурных медикаментов цены выросли, а на 3130 - снизились.
По словам директора департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере, был проведен подсчет, что расходы 90% пациентов, которые принимают как дорогие, так и дешевые лекарства, в среднем снизились на 15-20% в зависимости то того, кто какие медикаменты использует.
Столь большого снижения не видит Латвийское общество пациентов с головной болью. Там подсчитали, что на нужные медикаменты стоимость упаковки снизилась в среднем всего на 2-4 евро. В соседних странах лекарства по-прежнему стоят гораздо дешевле, например, указанная на сайте Госагентства лекарств максимальная цена препарата против мигрени Cinie в упаковке из шести таблеток - 25 евро, а в Литве его можно купить за 16 евро.
Латвийское общество гемофилии также отметило меньшее снижение цен, чем было обещано. Информация, собранная обществом, показывает, что цены на лекарства снизились от 1 до 6%. Лечение заболевания требует использования очень дорогих медикаментов, цена которых превышает 12 тысяч.
Реформой недовольны представители сферы. Фармацевтические организации критикуют ее еще с момента обсуждения летом. Во вторник на заседании подкомиссии Сейма по здравоохранению промышленные ассоциации критиковали министерство за ход реформы и технические проблемы, которые с ней связаны. Фармацевты говорили о проблемах с системой э-здоровья и вводом в систему бумажных рецептов. Оптовики указывали на расхождения между ценами, заявленными производителями в Государственное агентство лекарств, и фактическими ценами в счетах-фактурах. Недоступность цен производителей также подвергалась критике.
Не упоминалось о том, как реформа угрожает бизнес-интересам аптек и оптовиков.
В Латвии зарегистрированы 82 оптовика лекарств, однако большую часть рынка медикаментов образуют три. С ними связано и более половины аптек в стране.
Крупнейшим оптовым торговцем лекарствами уже несколько лет является предприятие Recipe plus. Оно через посредника связано с крупнейшей сетью аптек в Латвии Mēness aptieka. У нее 249 торговых мест по всей стране. Второе крупнейшее предприятие - Tamro, оно связано с сетью аптек Benu, у которой 73 филиала в Латвии. Третий оптовик - Magnum Medical. Фирме принадлежит сеть из 111 аптек Apotheka. В 2023 году на долю этих трех оптовиков приходилось 63% фармацевтической продукции в Латвии.
Уже во время согласования от оптовиков прозвучал аргумент, что реформа ставит под угрозу доступность лекарств. Об этом писали как Tamro, так и Magnum Medical и связанные с ними аптеки. Тревогу выразила и Латвийская ассоциация фармацевтической помощи, которая связана как с Tamro, так и с Recipe plus. О недоступности медикаментов предупреждала и Латвийская национальная ассоциация поставщиков лекарств, среди членов которой все три крупнейших оптовика.
Три самых влиятельных оптовика в последние годы работали с прибылью. Например, оборот Recipe plus в 2023 году превысил 252 миллиона, а прибыль - 19 миллионов. Прибыль зафиксировали и связанные с оптовиками аптеки. Исключение - Apotheka, которая завершила 2023 год с убытками в 205 тысяч евро.
Министерство обещает, что все проблемы будут решены в течение месяца и в середине года реформа принесет плоды. В свою очередь, оптовики сдаваться не собираются и готовы бороться за свою прибыль в судах.
Представители отрасли также отмечают, что разница в ценах связана с перечнем компенсируемых лекарств, который в Латвии короче, чем в Литве и Эстонии. Насколько известно передаче, в этом году министерство планирует включить в список еще 11 диагнозов.
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