Видео Поставки прессы по подписке планируют ограничить еще на один день в неделю

"Я призываю сделать это в тот момент, когда как минимум хотя бы начнутся или будут близки к завершению эти конкурсы по цифровизации, то есть к концу 2026 года", - сказала Лаце.

Но если расходы на доставку не снизятся, то Latvijas Pasts в конце 2025 года снову будет необходимо дополнительное финансирование. Так что Министерство сообщения вместе с Latvijas Pasts рассматривают возможность сокращения расходов. Один из вариантов - сократить число дней недели, когда прессу доставляют абонентам. Вместо пяти дней обсуждается вариант с четырьмя или даже тремя днями в неделю.

"Мы и в министерстве встречались и рассматривали эти решения, - сказал Жидков. - Скорее всего, нам придется выйти с поправками к Закону о почте, чтобы регулятор мог оперативно вмешаться и изменить хотя бы часть требований к качеству уже сейчас. Потому что издатели пришли к выводу, что теперь они будут издавать свои обычные издания четыре дня, а не пять. Но почтовое отделение обязано обеспечивать доставку пять дней. И чтобы формально это изменить, необходимо внести поправки в закон".

Услышать от представителей издателей прессы ответ на такое предложение LTV толком не удалось.

«Мы в этом быстро меняющемся мире все же живем в условиях конкуренции, и если наша информация не доходит до читателя утром, то она становится практически бесполезной. И тогда мы говорим о каком-то упадке печатных масс-медиа, который не зависит от самих печатных СМИ, который зависит от партнеров по сотрудничеству - это, конечно, только один из аспектов. Мы предупреждали, что любое ухудшение качества, регулярности будет иметь пагубные последствия для читателя", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтар Лицис.

Минсообщения пока не смогло сказать De facto, когда именно оно предложит соответствующие поправки для обсуждения в правительстве, но долго тянуть с этим тоже не намерено.