В конце прошлого года правительство было вынуждено искать способы оплаты просроченных платежей Latvijas Pasts за доставку абонированной прессы, и из внутреннего перераспределения бюджета и средств на непредвиденные расходы выделило 4,7 млн евро. Но, как сообщает передача LTV De Facto, проблемы на этом не закончились, поэтому Министерство сообщения, являющееся держателем долей капитала Latvijas Pasts, начало работу над поправками к Закону о почте, чтобы сократить, например, количество дней в неделю, в которые почту надо доставлять.
Видео ⟩ Поставки прессы по подписке планируют ограничить еще на один день в неделю
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Премьер-министр Эвика Силиня также намекнула, что возможно не нужно компенсировать доставку прессы на русском языке.
По данным Министерства сообщения, в прошлом году Latvijas Pasts доставила чуть более 12 миллионов экземпляров подписных изданий различных типов. 70% расходов на доставку тратит государство. В прошлом году Латвия на доставку потратила 7,75 млн евро. Часть этих средств ушла на погашение просроченных платежей государства за предыдущие годы.
На заседании Кабмина от 10 декабря Силиня призвала выяснить, сколько денег из финансирования уходит на оплату доставки прессы на русском языке: "Тут речь не только о цене, коллеги, тут речь и о том, что мы из госбюджета дотируем".
Такие данные у Министерства сообщения также были. В 2024 году был доставлен 1 170 461 экземпляр прессы на русском языке, что обошлось Латвии в 671 229 евро - менее 9% от всех расходов. Так что эксперты отрасли уверена, что эта сумма не решит финансовую проблему.
Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") также против резких изменений принципов оплаты доставки. По ее мнению, в начале нужно подготовить СМИ к новому веку, скажем, путем цифровизации.
"Я призываю сделать это в тот момент, когда как минимум хотя бы начнутся или будут близки к завершению эти конкурсы по цифровизации, то есть к концу 2026 года", - сказала Лаце.
Но если расходы на доставку не снизятся, то Latvijas Pasts в конце 2025 года снову будет необходимо дополнительное финансирование. Так что Министерство сообщения вместе с Latvijas Pasts рассматривают возможность сокращения расходов. Один из вариантов - сократить число дней недели, когда прессу доставляют абонентам. Вместо пяти дней обсуждается вариант с четырьмя или даже тремя днями в неделю.
"Мы и в министерстве встречались и рассматривали эти решения, - сказал Жидков. - Скорее всего, нам придется выйти с поправками к Закону о почте, чтобы регулятор мог оперативно вмешаться и изменить хотя бы часть требований к качеству уже сейчас. Потому что издатели пришли к выводу, что теперь они будут издавать свои обычные издания четыре дня, а не пять. Но почтовое отделение обязано обеспечивать доставку пять дней. И чтобы формально это изменить, необходимо внести поправки в закон".
Услышать от представителей издателей прессы ответ на такое предложение LTV толком не удалось.
«Мы в этом быстро меняющемся мире все же живем в условиях конкуренции, и если наша информация не доходит до читателя утром, то она становится практически бесполезной. И тогда мы говорим о каком-то упадке печатных масс-медиа, который не зависит от самих печатных СМИ, который зависит от партнеров по сотрудничеству - это, конечно, только один из аспектов. Мы предупреждали, что любое ухудшение качества, регулярности будет иметь пагубные последствия для читателя", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтар Лицис.
Минсообщения пока не смогло сказать De facto, когда именно оно предложит соответствующие поправки для обсуждения в правительстве, но долго тянуть с этим тоже не намерено.