В качестве кандидата на пост президента Банка Латвии будет выдвинута Пургайле

По его словам, Пургайле пользуется концептуальной поддержкой правительственных партий.

Партнеры по коалиции считают, что Пургайле соответствует всем ранее указанным критериям, особенно подчеркивая ее безупречную репутацию и способность с первого дня полноценно выполнять свои обязанности как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в Европейском центральном банке, сказал Юревицс.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. У нее большой опыт работы в финансовом секторе: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии рынка финансов и капитала и занимала различные руководящие должности в банковском секторе.

Партии планируют встретиться с Пургайле в понедельник, 27 января, на совещании коалиции, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также дать ей возможность представить свое видение будущего Банка Латвии и ответить на вопросы представителей СМИ.

После официального выдвижения Пургайле встретится со всеми парламентскими фракциями, которые будут готовы выслушать ее.

Как сообщалось, в четверг депутаты оппозиционных фракций "Объединенного списка" и Национального объединения подали в президиум Сейма официальное заявление, в котором выдвинули на пост президента Банка Латвии прежнего руководителя центрального банка Мартиньша Казакса.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ожидает ясности в вопросе о президенте Банка Латвии на этой неделе, напомнив, что кандидату еще предстоит получить допуск к государственной тайне, что займет время.

Новые кандидаты на пост президента Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.

Срок полномочий Казакса закончился 21 декабря прошлого года, но Сейм тогда не избрал нового президента Банка Латвии.

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