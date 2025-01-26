Видео Инцидент с кабелем в Балтийском море не помешал работе Вентспилсского порта

В то же время Витолиньш отметил, что Вентспилсский цифровой центр, обеспечивающий интернет-соединение, имеет связь и с Ригой, поэтому пока перебоев нет и скорость интернета не снизилась.

Специалисты Вентспилсского цифрового центра поддерживают связь с компанией Santa Monica Networks, которая предоставляет услуги интернет-связи.

Как ранее сообщалось, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден рано утром в воскресенье.

Система мониторинга передачи данных LVRTC обнаружила сбои в передаче данных на участке Вентспилс-Готланд. Центр продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. В настоящее время возможны задержки скорости передачи данных, но в основном это не влияет на конечных пользователей в Латвии, заверили в центре.

Премьер-министр Эвика Силиня также заверила, что инцидент не скажется на латвийских пользователях.

Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC

В свою очередь в Военно-морских силах НВС рассказали, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна Michalis san.

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. Патруль не обнаружил с его стороны никаких подозрительных действий. ВМС продолжают анализировать движение других судов в этом районе.

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