Инфографика ЕЦБ понижает ставки

Недавнее снижение процентных ставок, осуществленное советом, постепенно снижает стоимость новых займов для компаний и домохозяйств. В то же время условия финансирования остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика по-прежнему сдерживающая, а эффект от предыдущих повышений процентных ставок продолжает передаваться на остатки кредитов. Часть кредитов, по которым приближается срок погашения, рефинансируется по более высоким ставкам. Экономика по-прежнему сталкивается со сдерживающими факторами, но рост реальных доходов и постепенное ослабление влияния ограничительной денежно-кредитной политики со временем должны начать способствовать увеличению спроса, говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что совет обязался обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Соответствующая денежно-кредитная политика будет определяться на основе данных, при этом решения будут приниматься на каждом заседании отдельно. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции, а также приниматься с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы передачи денежно-кредитной политики.

Совет добавляет, что заранее не обязуется направлять процентные ставки в определенную сторону.

Как сообщалось, на предыдущих заседаниях в сентябре, октябре и декабре ЕЦБ также снизил все три процентные ставки. В июле ставки были оставлены без изменений, а до этого, на июньском заседании, все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

В целях борьбы с высокой инфляцией Совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года на десяти заседаниях подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня, после чего оставлял их без изменений.

По данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в декабре увеличилась до 2,4% по сравнению с 2,2% в ноябре.

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