Установка велопарковок в электропоездах потребовала не только монтажа креплений, но и перестройки салона. По данным перевозчика Vivi, проект финансируется на 85% из фондов ЕС.
ФОТО ⟩ Pasažieru vilciens о стоимости мест для велосипедов: платили за перепланировку салона и сидений
Общая стоимость включает:
- разработку, изготовление и установку креплений;
- перепланировку салона вагона;
- замену потолочных панелей и обновление электропроводки;
- демонтаж шести сидений и установку шести откидных кресел;
- замену трех боковых окон и снятие багажной полки;
- перепланировку перегородки у входа в поезд;
- укладку нового напольного покрытия и размещение маркировки.
Дополнительно учтены расходы на обучение персонала, контроль работ и повторную сертификацию поездов.
"Металлические крепления, которые пассажиры видят в салоне, - лишь малая часть проекта. По сути, мы частично перестроили внутреннее пространство вагона: расширили входную зону, преобразовали сиденья, полки и окна, чтобы пассажирам было максимально удобно", - пояснил председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.
Электропоезда произведены чешской компанией Škoda Vagonka, поэтому именно ей доверили разработку технического проекта, изготовление материалов, интеграцию велопарковок, сертификацию и предоставление гарантий.
По словам представителей Pasažieru Vilciens, это гарантирует полную совместимость креплений с поездами и их соответствие техническим требованиям.
Перевозчик Vivi представил первый электропоезд с креплениями 30 января.
После презентации состав вышел на маршрут с пассажирами.
Галерея: Pasažieru vilciens демонстрирует первый электропоезд с велокреплениями
В каждом электропоезде будет 12 велодержателей - по шесть в головных вагонах.
Пассажиры могут разместить два велосипеда вертикально на крюках и четыре - горизонтально со стяжками, установить сразу четыре велосипеда вертикально, использовать зону для инвалидных колясок и детских колясок, если в этот момент ей не пользуются пассажиры приоритетных групп.
Закупка креплений проведена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 579 от 30 августа 2024 года.
Проект реализуется в рамках программы ЕС 2021–2027 годов "Стимулирование устойчивой мультимодальной мобильности, способствующей использованию электротранспорта".
На закупку велопарковок привлечено 806 303 евро софинансирования.
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