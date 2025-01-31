ФОТО Pasažieru vilciens о стоимости мест для велосипедов: платили за перепланировку салона и сидений

Общая стоимость включает:

разработку, изготовление и установку креплений;

перепланировку салона вагона;

замену потолочных панелей и обновление электропроводки;

демонтаж шести сидений и установку шести откидных кресел;

замену трех боковых окон и снятие багажной полки;

перепланировку перегородки у входа в поезд;

укладку нового напольного покрытия и размещение маркировки.

Дополнительно учтены расходы на обучение персонала, контроль работ и повторную сертификацию поездов.

"Металлические крепления, которые пассажиры видят в салоне, - лишь малая часть проекта. По сути, мы частично перестроили внутреннее пространство вагона: расширили входную зону, преобразовали сиденья, полки и окна, чтобы пассажирам было максимально удобно", - пояснил председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс.

Электропоезда произведены чешской компанией Škoda Vagonka, поэтому именно ей доверили разработку технического проекта, изготовление материалов, интеграцию велопарковок, сертификацию и предоставление гарантий.

По словам представителей Pasažieru Vilciens, это гарантирует полную совместимость креплений с поездами и их соответствие техническим требованиям.

Перевозчик Vivi представил первый электропоезд с креплениями 30 января.

После презентации состав вышел на маршрут с пассажирами.

Галерея: Pasažieru vilciens демонстрирует первый электропоезд с велокреплениями

В каждом электропоезде будет 12 велодержателей - по шесть в головных вагонах.

Пассажиры могут разместить два велосипеда вертикально на крюках и четыре - горизонтально со стяжками, установить сразу четыре велосипеда вертикально, использовать зону для инвалидных колясок и детских колясок, если в этот момент ей не пользуются пассажиры приоритетных групп.

Закупка креплений проведена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 579 от 30 августа 2024 года.

Проект реализуется в рамках программы ЕС 2021–2027 годов "Стимулирование устойчивой мультимодальной мобильности, способствующей использованию электротранспорта".

На закупку велопарковок привлечено 806 303 евро софинансирования.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!