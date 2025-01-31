Банк Латвии подсказывает, как сэкономить ипотечникам

По их словам, достаточно рефинансировать займ, обратившись в свой банк или выбрав более выгодные условия в другом.

Чтобы ипотечникам было проще оценить возможную экономию, Банк Латвии на сайте naudasskola.lv открыл специальный раздел: там есть калькулятор, позволяющий подсчитать, на сколько евро в месяц и в целом за весь срок выплаты может уменьшиться платеж после перекредитования. Например, для 100-тысячного кредита на 20 лет с текущей маржей 2,3% переход на 1,5% позволил бы каждый месяц платить на 43 евро меньше, а за весь период - сэкономить свыше 10 тысяч евро.

На том же сайте размещены вопросы и ответы о перекредитовании, а также инструкция по основным шагам при рефинансировании. В Банке Латвии напоминают, что благодаря недавним изменениям в нормативных актах банк больше не может взимать комиссию за перевод кредита в другую финансовую организацию, если клиент пользуется плавающей процентной ставкой. Правда, некоторые дополнительные расходы (например, пошлины в Земельной книге) по-прежнему ложатся на плечи заемщика.

По мнению главы отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айи Брикше, даже с учетом возможных разовых затрат и временных неудобств рефинансирование может оправдать себя, если в итоге сумма экономии окажется внушительной. В Ассоциации заемщиков уверены, что более простая схема перекредитования усиливает конкуренцию среди банков, и это благоприятно скажется на условиях для клиентов. Тем, у кого остались вопросы, в Банке Латвии рекомендуют обращаться за консультацией напрямую.

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