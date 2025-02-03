Тоталитарный туризм: Северная Корея откроет мегакурорт Wonsan Kalma Beach

Как сообщает портал Travel and Tourworld, курорт Wonsan Kalma Beach - это крупный комплекс, рассчитанный на прием до 10 000 гостей ежедневно, "что свидетельствует об амбициях Северной Кореи по привлечению значительного международного туризма".



На обширной территории вдоль побережья Японского моря с 5-километровым пляжем расположены 17 крупных отелей, 37 небольших хостелов, 29 торговых центров и 35 предприятий общественного питания. Реализация проекта велась с 2018 год.



Как пишет британский Express.co.uk, пакет, включающий семь ночей с полным пансионом, всеми перелетами и экскурсиями по Пхеньяну на обратном пути, обойдется примерно в 1750 долларов США.



Ожидается, что первыми гостями в июле 2025 года станут граждане России. Вначале посетители должны будут добраться до Пхеньяна, а потом их ждет пересадка на внутренний рейс.







Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) - авторитарное государство, власть в которых сосредоточена в руках династии Кимов. Въезд иностранцев в страну ограничен, а политический режим имеет статус тоталитарной диктатуры, против которой введены санкции Совета Безопасности ООН.

Поездки для иностранцев в эту страну опасны. В 2017 году BBC сообщила о 23-летнем американском студенте Отто Уормбире, который отправился в турпоездку в Северную Корею, но была задержан якобы за кражу агитационного плаката. Он провел в заключении 15 месяцев и по возвращении в США скончался.

Северная Корея поддерживает Россию во вторжении в Украину поставками вооружения а также солдат.

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