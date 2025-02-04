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Мать обвинила учителя русского языка и руководство школы в притеснениях ребенка. Но все оказалось гораздо сложнее

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Кадр из записанного камерой видеонаблюдения
Кадр из записанного камерой видеонаблюдения Фото: Ekraanitõmmis

На прошлой неделе по соцсетям разлетелась публикация жительницы Таллинна, которая утверждает, что Таллиннская Мустйыэская гимназия уже долгое время дискриминирует ее дочь. Руководство школы заявляет, что всегда встает на сторону учеников и делает все возможное, чтобы дети с особыми потребностями находились в комфортной среде. Rus.Postimees разобрался в ситуации.

Жительница Таллинна Наталья рассказала о ситуации, которая, по ее словам, уже давно сложилась в Таллиннской Мустйыэской гимназии, где учится ее дочь Ирина* (в интересах ребенка имя изменено, настоящее редакции известно) с тяжелой формой инвалидности по слуху.

Согласно документам, которыми мать поделилась с Rus.Postimees, в 2018 и 2020 годах в Эстонии девочке диагностировали также смешанные специфические расстройства развития. После получения рекомендаций консультационного центра Rajaleidja, в котором логопеды, психологи, социальные педагоги и спецпедагоги консультируют родителей и учителей, а также помогают детям с особыми потребностями, родители перевели девчоку в Мустйыэскую гимназию, где нашлись свободные места в малокомплектном классе.

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