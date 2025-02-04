На прошлой неделе по соцсетям разлетелась публикация жительницы Таллинна, которая утверждает, что Таллиннская Мустйыэская гимназия уже долгое время дискриминирует ее дочь. Руководство школы заявляет, что всегда встает на сторону учеников и делает все возможное, чтобы дети с особыми потребностями находились в комфортной среде. Rus.Postimees разобрался в ситуации.
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Мать обвинила учителя русского языка и руководство школы в притеснениях ребенка. Но все оказалось гораздо сложнее
Жительница Таллинна Наталья рассказала о ситуации, которая, по ее словам, уже давно сложилась в Таллиннской Мустйыэской гимназии, где учится ее дочь Ирина* (в интересах ребенка имя изменено, настоящее редакции известно) с тяжелой формой инвалидности по слуху.