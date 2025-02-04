Мать обвинила учителя русского языка и руководство школы в притеснениях ребенка. Но все оказалось гораздо сложнее

На прошлой неделе по соцсетям разлетелась публикация жительницы Таллинна, которая утверждает, что Таллиннская Мустйыэская гимназия уже долгое время дискриминирует ее дочь. Руководство школы заявляет, что всегда встает на сторону учеников и делает все возможное, чтобы дети с особыми потребностями находились в комфортной среде. Rus.Postimees разобрался в ситуации.