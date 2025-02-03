О Латгале нередко говорят как о "депрессивном" регионе, где царит разруха, местные жители не могут найти работу, а предприятиям катастрофически не хватает квалифицированных кадров. И тем не менее в латгальской глубинке, богатой лесами и озерами, тоже живут люди, которые любят свой дом и не собираются менять его на более зажиточные регионы или густонаселенные города. Живой пример тому - Константин и Яна Бельские, москвичи, которые фактически сбежали из российского мегаполиса в латгальскую деревню еще до того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Поэтесса, подумала бы я, если бы ничего о ней не знала. И не ошиблась бы. 60-летняя Татьяна Панина единственная в Латвии пишет стихи от имени собаки, которые недавно были собраны в сборнике "Моя собака пишет". У ее выраженно декламированной поэзии большое количество подписчиков в соцсетях; ее любят латвийские русские литераторы. Все это было бы мило и тоскливо, если бы ее биография не напоминала американские горки с наркотиками, тюрьмой и завидной литературной карьерой между ними. Да, и еще яркая личность Тани в центре созданного ею же хаоса.

В Киеве похоронят белоруску Марию Зайцеву, которая воевала за Украину. Белорусы помнят ее по фотографии с протестов 2020 года. DW рассказывает историю девушки.

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Правительство Норвегии фактически наживается на войне. Статью об этом мы опубликовали в декабре, и наше мнение поддержал ряд европейских политиков, а также пресса в Европе и Норвегии. Но вместо демонстрации заинтересованности правительство Норвегии выбрало оборонительную позицию.

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