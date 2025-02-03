Служба госбезопасности переживает о том, что жители Латвии часто ездят в Россию, выясняются новые детали трагедии под Резекне, автобус из Эстонии попал в ДТП на пути в Санкт-Петербург. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 3 февраля ⟩ Поездки латвийцев в Россию и Беларусь, подготовка к смене энергосистемы и переговоры Трампа (1)
Новости Латвии:
Несмотря на регулярные призывы латвийских властей к жителям не ездить в Россию, количество поездок в страну-агрессор в прошлом году выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в годовом отчете Службы государственной безопасности (VDD).
Казалось бы, невинный поступок - одолжить свою карту лояльности незнакомцу в магазине. Но он может обернуться бедой: в итоге вы останетесь без денежных накоплений. Можно ли сообщить о таком мошенничестве в Госполицию? Часто ли такие случаи происходят в магазинах? Выяснял TVNET+.
Специалисты не ожидают сбоев в момент запланированного на 8 и 9 февраля отключения стран Балтии от российской энергосистемы БРЭЛЛ и подключения к общеевропейской сети, однако рекомендуют потребителям все же подготовиться к этому событию, сообщает портал LSM+.
В кафе и ресторанах гости ожидают не только вкусную еду, но и достойный антураж. Внимание Receptes.lv привлекло видео, размещенное на сайте Threads, на котором посетитель кафе Caffeine запечатлел сцены, напоминающие украшения помещений в стиле Хэллоуина.
Опросив жителей поселка в Ленджской волости Резекненского края, где маленький мальчик ушел из дома незамеченным и замерз насмерть, портал LSM выяснил новую информацию в связи с произошедшей трагедией.
За остальными детьми семьи пропавшего в конце недели в Резекненском крае и впоследствии умершего мальчика присматривает отец, заверила председатель Резекненского сиротского суда Татьяна Судник.
За рубежом:
В элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы утром в понедельник, 3 февраля, произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и несколько пострадали, сообщает "Медуза".
В воскресенье, 2 февраля, незадолго до 21:00 (по эстонскому времени) рейсовый автобус Lux Express попал в серьезное ДТП в России. Происшествие произошло в 15 километрах от Ивангорода по направлению в Санкт-Петербург. Об этом Rus.Postimees сообщили в Lux Express.
Кремль рассматривает в качестве возможного места встречи для переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны в Украине две страны - Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в России.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 2 февраля, что переговоры с Украиной и Россией идут "довольно хорошо".
Хип-хоп-артист Канье Уэста с супругой Бьянкой Цензори вызвали возмущение, прибыв на красную дорожку церемонии вручения наград "Грэмми" без официального приглашения. При этом Цензори предстала в прозрачном платье.
Интересное чтиво:
В последний день января автор документальных фильмов Влада Романова выпустила картину "Где граница?", премьера которой состоялась в центре New East в Даугавпилсе. В фильме Романова пытается ответить на вопрос - зачем жители Латгале, даже зная о зверствах режима Лукашенко, продолжают ездить в Беларусь в качестве туристов. Удался ли фильм и о чем он рассказывает на самом деле?
О Латгале нередко говорят как о "депрессивном" регионе, где царит разруха, местные жители не могут найти работу, а предприятиям катастрофически не хватает квалифицированных кадров. И тем не менее в латгальской глубинке, богатой лесами и озерами, тоже живут люди, которые любят свой дом и не собираются менять его на более зажиточные регионы или густонаселенные города. Живой пример тому - Константин и Яна Бельские, москвичи, которые фактически сбежали из российского мегаполиса в латгальскую деревню еще до того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину.
Поэтесса, подумала бы я, если бы ничего о ней не знала. И не ошиблась бы. 60-летняя Татьяна Панина единственная в Латвии пишет стихи от имени собаки, которые недавно были собраны в сборнике "Моя собака пишет". У ее выраженно декламированной поэзии большое количество подписчиков в соцсетях; ее любят латвийские русские литераторы. Все это было бы мило и тоскливо, если бы ее биография не напоминала американские горки с наркотиками, тюрьмой и завидной литературной карьерой между ними. Да, и еще яркая личность Тани в центре созданного ею же хаоса.
В Киеве похоронят белоруску Марию Зайцеву, которая воевала за Украину. Белорусы помнят ее по фотографии с протестов 2020 года. DW рассказывает историю девушки.
Правительство Норвегии фактически наживается на войне. Статью об этом мы опубликовали в декабре, и наше мнение поддержал ряд европейских политиков, а также пресса в Европе и Норвегии. Но вместо демонстрации заинтересованности правительство Норвегии выбрало оборонительную позицию.
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