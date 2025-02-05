Комиссия Сейма выдвинула на пост президента Банка Латвии Казакса

На заседании комиссии вопрос о выдвижении Казакса на пост президента Банка Латвии был рассмотрен быстро, поскольку та же комиссия ранее уже рассматривала его кандидатуру.

Голосование за Казакса состоится на внеочередном заседании Сейма в четверг, 6 февраля.

После заседания комиссии Казакс заявил журналистам, что процесс его выдвижения в парламенте был "долгим и вымученным".

На вопрос, есть ли у него самого уверенность в том, что в этот раз он будет повторно избран на пост президента Банка Латвии, Казакс ответил, что это политический процесс и политическое решение.

"Я сейчас участвую в нем как профессионал с четким видением того, что делать Банку Латвии дальше", - продолжил он.

В качестве одной из первых своих задач как президента Банка Латвии Казакс назвал вопрос о совете банка. Он напомнил, что сейчас в совете работают семь членов, но, по его мнению, Банк Латвии мог бы работать с советом в составе шести членов и сделать все необходимое.