В парламенте рассмотрят инициативу об отмене платы за услуги фармацевта

Минздрав отмечает, что роль фармацевта необходимо усилить, особенно в таких регионах, как Латгале, поскольку зачастую фармацевт является ближайшим поставщиком медицинских услуг для пациентов с хроническими заболеваниями и пятью прописанными лекарствами. Фармацевта просят объяснить важные детали использования лекарств.

"Оказывается, работа фармацевта очень важна, она не ограничивается выдачей лекарств", - говорит Уршульскис.

В то же время Минздрав призывает людей покупать лекарства по рецепту сразу на три месяца, поскольку в этом случае не взимается постоянная плата за обслуживание рецепта, а взимается плата в размере 25 центов в месяц.

Министерство здравоохранения обещает представить более полный анализ и оценку реализации реформы оплаты услуг фармацевтов и цен на лекарства в апреле, признавая, что реализация реформы до сих пор была "стрессовой для всех, потому что в течение 20 лет ничего не происходило по этому вопросу, и это большие перемены".

В свою очередь президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте выразила мнение, что введение платы за лекарства по рецепту очень конфронтационно, и большинство людей воспринимают его как "самое большое зло", обвиняя в этом фармацевтов. "Мы чувствуем, что на фармацевта оказывается давление со стороны крупных компаний и торговцев, и это затрудняет сохранение нейтральной роли фармацевта, чтобы честно информировать людей о том, какие лекарства дешевле и более подходящие", - отметила Кикуте.

В свою очередь исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича подчеркнула, что любое "обсуждение 75 центов" должно рассматриваться в контексте всей реформы и не является отдельным вопросом.

"Мы не можем согласиться с тем, что 75 центов должны быть связаны с фармацевтическим обслуживанием - это плата за обслуживание рецепта, а не плата за то, что фармацевт пробивает чек и выдает вам коробку", - указала Ючковича.

В целом, по мнению Ассоциации фармацевтической помощи, цель реформы цен на лекарства в настоящее время не достигнута.

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