Сейм в четверг передал на рассмотрении комиссии инициативу жителей об отмене платы за услуги фармацевта, сообщает агентство LETA.
В парламенте рассмотрят инициативу об отмене платы за услуги фармацевта
Ранее члены комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлением были единогласны в том, что этот вопрос в дальнейшем должен рассматривать комитет по социальным и трудовым делам, поскольку в ее повестке дня на март значится обсуждение последствий реформы фармацевтической наценки на сегодняшний день.
В то же время комиссия призвала правительство предоставить данные о влиянии реформы, в том числе запланированном снижении цен на медикаменты.
Как указал парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульскис, платную услугу фармацевтом нужно оценивать комплексно и как часть мероприятий реформы в целом. В настоящее время министерство анализирует изменения, внесенные реформой, в целом, "пытаясь распутать" и рассмотреть изменения в деталях, сказал Уршульскис.
Хотя первое снижение цен на лекарства еще нельзя назвать полноценным, Минздрав получил сообщения о том, что цены на некоторые препараты уже значительно снизились. Например, лекарство от мигрени Cinie в декабре стоило 32 евро, а сейчас в среднем в аптеках оно стоит 15 евро, включая надбавку. Это означает, что цена снизилась более чем в два раза, включая плату фармацевту, что позволяет пациентам экономить на этих лекарствах почти 200 евро в год.
В целом, по данным министерства, снизились цены на более чем 3000 лекарств, включая их конечную стоимость с 75-процентным дополнительным сбором за обслуживание. То, что по ряду лекарств снижение пока не заметно, связано с тем, что аптекам все еще приходится продавать лекарства, купленные в конце прошлого года, которые могут быть "распроданы" в течение трех недель.
В свою очередь вопрос доступности лекарств в принципе не связан с новой реформой цен на лекарства, пояснил Уршульскис. Государственное агентство лекарств отметило, что проблемы доступности лекарств почти всегда носят глобальный характер и связаны с более широкими проблемами международных поставок, пандемиями и другими обстоятельствами. Пока рано судить о том, какой процент пациентов в целом ощутил на себе снижение цен, считают в министерстве.
"Мы увидим полную картину в марте и апреле, но услуга по оплате рецепта не нова, просто до сих пор она не была видна пациентам в чеке, хотя и была включена в цену", - сказал парламентский секретарь. Уршульскис повторил, что дополнительная плата за услуги фармацевта при отпуске лекарств по рецепту была введена для того, чтобы аптеки могли оплачивать, компенсировать труд фармацевтов.
Одной из долгосрочных целей новой реформы цен на лекарства было расширение и усиление роли фармацевта, чтобы он консультировал по вопросам использования лекарств, а не был просто продавцом.
Минздрав отмечает, что роль фармацевта необходимо усилить, особенно в таких регионах, как Латгале, поскольку зачастую фармацевт является ближайшим поставщиком медицинских услуг для пациентов с хроническими заболеваниями и пятью прописанными лекарствами. Фармацевта просят объяснить важные детали использования лекарств.
"Оказывается, работа фармацевта очень важна, она не ограничивается выдачей лекарств", - говорит Уршульскис.
В то же время Минздрав призывает людей покупать лекарства по рецепту сразу на три месяца, поскольку в этом случае не взимается постоянная плата за обслуживание рецепта, а взимается плата в размере 25 центов в месяц.
Министерство здравоохранения обещает представить более полный анализ и оценку реализации реформы оплаты услуг фармацевтов и цен на лекарства в апреле, признавая, что реализация реформы до сих пор была "стрессовой для всех, потому что в течение 20 лет ничего не происходило по этому вопросу, и это большие перемены".
В свою очередь президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте выразила мнение, что введение платы за лекарства по рецепту очень конфронтационно, и большинство людей воспринимают его как "самое большое зло", обвиняя в этом фармацевтов. "Мы чувствуем, что на фармацевта оказывается давление со стороны крупных компаний и торговцев, и это затрудняет сохранение нейтральной роли фармацевта, чтобы честно информировать людей о том, какие лекарства дешевле и более подходящие", - отметила Кикуте.
В свою очередь исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича подчеркнула, что любое "обсуждение 75 центов" должно рассматриваться в контексте всей реформы и не является отдельным вопросом.
"Мы не можем согласиться с тем, что 75 центов должны быть связаны с фармацевтическим обслуживанием - это плата за обслуживание рецепта, а не плата за то, что фармацевт пробивает чек и выдает вам коробку", - указала Ючковича.
В целом, по мнению Ассоциации фармацевтической помощи, цель реформы цен на лекарства в настоящее время не достигнута.
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