У предприятия Rēzeknes satiksme долги накапливались в течение нескольких лет - в прошлом году оно завершило год с убытками более 300 000 евро. Чтобы сократить расходы, компания может отменить бесплатные билеты для пенсионеров, заменив их билетами за полцены, сообщает программа Panorāma в пятницу, 7 февраля.
Rēzeknes satiksme может отменить бесплатные билеты для пенсионеров
В прошлом году из-за низких зарплат несколько водителей покинули предприятие.
Как отмечается в сюжете, хотя число маршрутов уже было сокращено, необходимы более масштабные изменения для экономии средств. Поэтому, возможно, бесплатные билеты для пенсионеров будут отменены, и вместо этого им придется оплачивать половину стоимости билета.
Ранее в Резекне бесплатным общественным транспортом могли пользоваться все местные жители старше 60 лет. Однако в Латвии пенсионный возраст составляет 65 лет, напоминает LTV.
Окончательное решение по этому вопросу должна принять временная администрация Резекне.
Если изменения вступят в силу, пенсионерам от 65 лет придется платить половину стоимости проезда.
Более подробный сюжет о ситуации с общественным транспортом в Резекне можно посмотреть в видео LTV.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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