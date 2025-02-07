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Rēzeknes satiksme может отменить бесплатные билеты для пенсионеров

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Транспорт компании Rēzeknes satiksme
Транспорт компании Rēzeknes satiksme Фото: Ekrānuzņēmums no LTV video

У предприятия Rēzeknes satiksme долги накапливались в течение нескольких лет - в прошлом году оно завершило год с убытками более 300 000 евро. Чтобы сократить расходы, компания может отменить бесплатные билеты для пенсионеров, заменив их билетами за полцены, сообщает программа Panorāma в пятницу, 7 февраля.

В прошлом году из-за низких зарплат несколько водителей покинули предприятие.

Как отмечается в сюжете, хотя число маршрутов уже было сокращено, необходимы более масштабные изменения для экономии средств. Поэтому, возможно, бесплатные билеты для пенсионеров будут отменены, и вместо этого им придется оплачивать половину стоимости билета.

Ранее в Резекне бесплатным общественным транспортом могли пользоваться все местные жители старше 60 лет. Однако в Латвии пенсионный возраст составляет 65 лет, напоминает LTV.

Окончательное решение по этому вопросу должна принять временная администрация Резекне.

Если изменения вступят в силу, пенсионерам от 65 лет придется платить половину стоимости проезда.

Более подробный сюжет о ситуации с общественным транспортом в Резекне можно посмотреть в видео LTV.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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