Страны Балтии выходят из энергетического кольца БРЭЛЛ

Страны Балтии начали проект синхронизации в 2009 году, первоначально планируя синхронизироваться в начале 2026 года, но, учитывая возросшие риски для балтийской энергосистемы после вторжения России в Украину в 2022 году, страны Балтии, Польша и Европейская комиссия договорились о подключении уже в феврале 2025 года.

Техническую задачу по переключению будут выполнять операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

В настоящее время Латвия имеет одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу, 8 февраля, страны Балтии отключатся от российской сети начиная с юга - сначала Литва, затем Латвия, а за ней Эстония.

С субботы до воскресенья, 9 февраля, три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения около 24 часов и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье они подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.