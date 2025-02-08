Основанный молодыми предпринимателями первый в Эстонии магазин товаров, у которых срок "использовать до" (parim enne) уже наступил или приближается, в прошлом году спас от утилизации 1,2 миллиона единиц товара и сейчас открыл свое представительство в Кохтла-Ярве.
В Эстонии открываются магазины почти просроченных продуктов
По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, всеобщее повышение цен, с одной стороны, во много раз увеличило покупательский спрос, а с другой, повысило интерес со стороны поставщиков товара.
"С реализацией у нас нет никаких проблем - все раскупается, ни один поступивший к нам товар не был выброшен. В прошлом году был установлен рекорд продажи - мы спасли от утилизации примерно 1,2 миллиона единиц товара, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - сказал он.
"Потребительский спрос очень высок - в прошлом году помимо интернет-магазина мы открыли физические представительства в Таллинне и Тарту. Осенью мы провели опрос, чтобы выяснить, где еще люди больше всего хотели бы нас видеть, и первым в списке оказался регион Ида-Вирумаа. В этом году у нас есть планы открыть еще новые магазины - сейчас мы ищем наиболее подходящие для этого места по всей Эстонии", - сказал Ламп.
По его словам, до сих пор основные сложности в спасении продовольствия были связаны с поставщиками, которые часто предпочитают выбрасывать хорошие товары, а не продавать их из-за недостатка информации или лени.
"Кажется, сейчас экономический спад действительно начал усиливаться, и поставщики все-таки понимают, что продукты питания с истекшим или приближающимся сроком "использовать до" вполне пригодны для использования, и вместо того, чтобы уничтожать, их можно перепродать, и это позволит устанавливать обычные цены на более низком уровне", - сказал Ламп.
Он добавил, что сейчас в Sumena особенно приветствуются поставщики из Ида-Вирумаа, у которых есть залежавшийся на полках товар: хотелось бы, чтобы этот товар дошел до потребителей в кратчайшие сроки и, следовательно, с меньшим воздействием на окружающую среду.
Кохтла-ярвеское представительство магазина предлагает широкий ассортимент различных товаров - от сладостей, сухих и замороженных продуктов до напитков.
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