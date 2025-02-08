В Эстонии открываются магазины почти просроченных продуктов

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, всеобщее повышение цен, с одной стороны, во много раз увеличило покупательский спрос, а с другой, повысило интерес со стороны поставщиков товара.

"С реализацией у нас нет никаких проблем - все раскупается, ни один поступивший к нам товар не был выброшен. В прошлом году был установлен рекорд продажи - мы спасли от утилизации примерно 1,2 миллиона единиц товара, что почти в два раза больше, чем годом ранее", - сказал он.

"Потребительский спрос очень высок - в прошлом году помимо интернет-магазина мы открыли физические представительства в Таллинне и Тарту. Осенью мы провели опрос, чтобы выяснить, где еще люди больше всего хотели бы нас видеть, и первым в списке оказался регион Ида-Вирумаа. В этом году у нас есть планы открыть еще новые магазины - сейчас мы ищем наиболее подходящие для этого места по всей Эстонии", - сказал Ламп.