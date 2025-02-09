Страны Балтии в воскресенье подключатся единой европейской энергосистеме

Техническую задачу по переключению выполняют операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

Прежде страны Балтии были подключены к российской энергосистеме БРЭЛЛ. Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу, 8 февраля, около 9:00 балтийские страны вышли из системы БРЭЛЛ. В течение суток они работают в изолированной системе электроснабжения, проводя тесты. В воскресенье - как ожидается, около 14:00 - они подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.

Галерея: Подстанция "Резекне" отключается от единой энергосистемы России

Стоит отметить, что для укрепления безопасности и стабильности инфраструктуры Латвия сейчас усилила наблюдение за нею. Национальные вооруженные силы (НВС) оказывают поддержку Госполиции и владельцам объектов критической инфраструктуры в обеспечении мер безопасности.

В KEM также подчеркнули, что страны Балтии еще с 2022 года не покупают электроэнергию у России и Беларуси, поэтому переподключение не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.

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