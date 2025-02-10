airBaltic включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Информация на сайте Airline Ratings свидетельствует о том, что airBaltic заняла третье место в списке "Топ-20" рейтинга лучших бюджетных авиакомпаний мира.

Первое место в этом топе занимает AirAsia, на втором месте - Jetstar.

Первое место в рейтинге лучших мировых авиакомпаний полного сервиса "Топ-25" заняла Korean Air, на втором месте - Qatar, а на третьем - Air New Zealand.

Президент и исполнительный директор Airline Ratings Джеффри Томас отметил, что флот самолетов одного типа Airbus A220 авиакомпании airBaltic устанавливает новые стандарты путешествий в Балтийском регионе, предлагая пассажирам более удобные посадочные места, более широкие окна, более просторный багажный отсек и тихий перелет.

Оценка Airline Ratings строится на основе различных критериев, среди которых питание, интернет-соединение, возможность развлечений во время полета и другие.

Как сообщалось, в 2023 годуairBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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