Утверждено уменьшение основного капитала airBaltic на 571 миллион евро

Как отмечает министерство, с учетом привлечения стратегического инвестора Lufthansa Group и планов компании по котировке акций на фондовой бирже на собрании принято решение завершить процесс упрощения структуры акций компании.

Изменения в капитале airBaltic еще должны быть внесены в Регистр предприятий.

Как сообщалось, 30 августа правительство постановило, что государство после первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия, в рамках подготовки к IPO его основной капитал будет уменьшен на 571,293 млн евро, а также будет упрощена структура акций. После уменьшения капитал компании составит 25,179 млн евро. Номинальная стоимость акций категорий A, B и C будет снижена до 10 центов, а 571,293 млн евро будут направлены на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

В свою очередь 29 января был подписан договор с авиакомпанией Lufthansa, которая станет стратегическим инвестором airBaltic. Договор предусматривает, что инвестиции Lufthansa в airBaltic составят 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после IPO акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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