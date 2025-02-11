Назначен временный совет airBaltic

Ранее Мидланд занимал должность старшего вице-президента и главного операционного директора в Scandinavian Airlines, президента SAS Flight Academy, а также несколько должностей в советах директоров SAS Group. По информации Министерства сообщения, Мидланд также работал консультантом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и возглавлял SESAR Performance Partnership Group.

Министр сообщения Каспар Бришкенс указал, что временный совет объединяет выдающихся профессионалов с большим опытом работы в авиации и финансовом секторе. "Цель Минсообщения как крупнейшего акционера airBaltic, - продолжать новый этапа развития национальной авиакомпании в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO)", - добавил министр.

Мартынов указал, что он принял решение войти в совет директоров airBaltic с большим чувством ответственности. По его мнению, основными стратегическими приоритетами компании на данный момент являются успешное IPO и завершение сделки с группой авиакомпаний Lufthansa. В свою очередь, основными приоритетами деятельности совета являются дальнейшее совершенствование корпоративного управления, укрепление системы управления рисками, достижение финансовых целей и контроль расходов, добавил Мартынов.

В свою очередь, Мидланд отмечает, что для успешного проведения IPO необходимо обеспечить стабильную и прочную финансовую платформу, создать прибыльную и гибкую деятельность, включающую в себя парк воздушных судов и техническое обслуживание, при этом гарантируя высочайшую безопасность полетов, удовлетворение потребностей клиентов и пунктуальность.

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