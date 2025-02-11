Временным председателем временного совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic назначен председатель правления компании по управлению активами INVL Asset Management Андрей Мартынов, а временным членом совета назначен член совета шведского оператора аэропортов Swedavia Ларс Мидланд, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Назначен временный совет airBaltic
Работу в совете airBaltic в должности члена правления сохранит и миноритарный акционер, датский предприниматель Ларс Тусен.
Область компетенции Мартынова в совете директоров airBaltic будет включать финансовое управление, инвестиционные стратегии и привлечение капитала. Министерство отмечает, что Мартынов - опытный специалист по финансовому и инвестиционному менеджменту с более чем двадцатисемилетним опытом работы на местном рынке капитала в сфере управления активами, пенсионных фондов и инвестиций в частный капитал.
В настоящее время является председателем совета директоров акционерного общества по управлению инвестициями INVL Asset Management, членом инвестиционного комитета фонда прямых инвестиций Altum и членом совета Открытого пенсионного фонда INVL. Ранее он занимал руководящие должности в нескольких компаниях финансовой отрасли. По данным Министерства финансов, Мартынов имеет степень магистра экономики, банковского дела и финансов Латвийского университета.
Мидланд, в свою очередь, был избран членом совета компании, предоставив свой опыт в управлении авиационными операциями и стратегическом планировании. Мидленд имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли. В настоящее время он является членом совета директоров компании Swedavia, которая управляет и развивает десять крупнейших аэропортов Швеции, а также занимает должность специального советника в совете директоров Veling Ltd.
Ранее Мидланд занимал должность старшего вице-президента и главного операционного директора в Scandinavian Airlines, президента SAS Flight Academy, а также несколько должностей в советах директоров SAS Group. По информации Министерства сообщения, Мидланд также работал консультантом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и возглавлял SESAR Performance Partnership Group.
Министр сообщения Каспар Бришкенс указал, что временный совет объединяет выдающихся профессионалов с большим опытом работы в авиации и финансовом секторе. "Цель Минсообщения как крупнейшего акционера airBaltic, - продолжать новый этапа развития национальной авиакомпании в рамках подготовки к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO)", - добавил министр.
Мартынов указал, что он принял решение войти в совет директоров airBaltic с большим чувством ответственности. По его мнению, основными стратегическими приоритетами компании на данный момент являются успешное IPO и завершение сделки с группой авиакомпаний Lufthansa. В свою очередь, основными приоритетами деятельности совета являются дальнейшее совершенствование корпоративного управления, укрепление системы управления рисками, достижение финансовых целей и контроль расходов, добавил Мартынов.
В свою очередь, Мидланд отмечает, что для успешного проведения IPO необходимо обеспечить стабильную и прочную финансовую платформу, создать прибыльную и гибкую деятельность, включающую в себя парк воздушных судов и техническое обслуживание, при этом гарантируя высочайшую безопасность полетов, удовлетворение потребностей клиентов и пунктуальность.
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