На усиленную охрану латвийско-белорусской границы выделен еще миллион евро

Эти средства необходимы для оплаты труда сотрудников, командировки, обеспечение питания и топлива и других расходов учреждений Министерства внутренних дел.

Как подчеркнули в министерстве, с декабря 2021 года на латвийско-белорусской границе усилилась нелегальная миграция, и государству пришлось выделять крупные средства на усиление ее охраны.

В этом году за незаконное пересечение границы задержаны 174 человека, а трое мигрантов допущены в Латвию по гуманным соображениям.

В прошлом году латвийско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 5388 человек, 26 человек были пропущены в страну по гуманным соображениям.

В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы до 30 июня 2025 года.

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