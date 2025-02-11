Правительство во вторник утвердило выделение дополнительных средства в размере 1,18 млн евро на покрытие расходов, связанных с усиленной охраной латвийско-белорусской границы.
На усиленную охрану латвийско-белорусской границы выделен еще миллион евро
Эти средства необходимы для оплаты труда сотрудников, командировки, обеспечение питания и топлива и других расходов учреждений Министерства внутренних дел.
Как подчеркнули в министерстве, с декабря 2021 года на латвийско-белорусской границе усилилась нелегальная миграция, и государству пришлось выделять крупные средства на усиление ее охраны.
В этом году за незаконное пересечение границы задержаны 174 человека, а трое мигрантов допущены в Латвию по гуманным соображениям.
В прошлом году латвийско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 5388 человек, 26 человек были пропущены в страну по гуманным соображениям.
В декабре прошлого года правительство продлило режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы до 30 июня 2025 года.
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