В феврале этого года исполняется 66 лет со дня инцидента на перевале Дятлова. Группа лыжников из семи мужчин и двух женщин отправилась в поход 23 января 1959 года. За 16 дней они планировали пройти около 305 километров, пересечь Северный Урал. Однако эта экспедиция закончилась трагедией. В последние несколько лет были проведены масштабные исследования, и одной из самых странных и трагических загадок в недавней истории России наконец может быть найдено объяснение.