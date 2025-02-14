Как переехать в Сербию: обсуждаем с юристом Aristipp доступные способы для релокации

Запросить ПМЖ вы вправе спустя 3 года жизни в Сербии в статусе временного резидента. Однако постоянный статус необязателен для последующего оформления паспорта. Если захотите, через те же 3 года проживания с ВНЖ вы можете оформить сразу паспорт Сербии. Правда, в таком случае вам нужно будет отказаться от своего гражданства. С местным паспортом вы получите новые возможности, а при дальнейшем вступлении страны в ЕС - право выбирать для жизни любое государство объединения".

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Интервьюер: "А что нужно для того, чтобы получить сербское гражданство?"

Юрист Aristipp: "Как я уже говорил, первоначально необходимо прожить в Сербии 3 года. За это время вы должны адаптироваться в местное общество, найти работу или другой источник дохода. Непосредственно для запроса гражданства вам нужно продемонстрировать знание сербского языка, подтвердить уважение к местному законодательству, свое стабильное финансовое положение. Еще одним важным условием для натурализации является отсутствие судимости как в Сербии, так и в других странах".

Интервьюер: "А что делать, если у человека нет определенных планов на иммиграцию? Существуют ли альтернативные способы переехать в Сербию?"

Юрист Aristipp: "Конечно, существуют. В Сербии действует программа репатриации - это процесс оформления гражданства, который когда-то имели ваши предки. Проще говоря, если у вас есть сербские корни, вы можете получить местный паспорт даже без длительного проживания в стране. Однако программа доступна не для всех, большинству все же придется для оформления постоянного статуса прожить в стране 3 года.

В целом, жизнь в Сербии - это сочетание комфортного климата, доступных цен и дружелюбной атмосферы. Однако вопрос вхождения страны в Евросоюз пока не решен, из-за чего даже с получением ее гражданства у вас не будет полных возможностей гражданина ЕС.

Если вы действительно хотите расширить свои права, лучше сразу оформить паспорт ЕС. В некоторых странах объединения действуют ускоренные программы, причем для участия в них не требуется знания иностранного языка, проживания за границей и даже крупных вложений. Вы сможете получить гражданство ЕС за год-полтора, но для выбора оптимальной иммиграционной программы лучше записаться на индивидуальную консультацию".