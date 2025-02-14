Сербия, расположенная в самом центре Балканского региона, является кандидатом на вступление в Европейский союз и активно стремится к интеграции с западной частью континента.
Как переехать в Сербию: обсуждаем с юристом Aristipp доступные способы для релокации
Хотя страна только на пути к членству в ЕС, она предлагает привлекательные условия для желающих переехать на ее территорию. Процесс получения ВНЖ в Сербии достаточно прост и доступен для большинства, а для оформления ПМЖ или гражданства достаточно прожить в стране 3 года. Разобраться в особенностях и условиях переезда нам поможет миграционный специалист компании Aristipp — Виталий Орлеску.
Интервьюер: "Добрый день, Виталий. Спасибо, что нашли для нас время, надеемся на продуктивную беседу. Для начала расскажите нашим читателям, чем все-таки Сербия так привлекает иностранцев?"
Юрист Aristipp Виталий Орлеску: "Добрый день. Сербия получила свою популярность среди иммигрантов по нескольким причинам. В этой стране мягкий и достаточно теплый климат, невысокие цены на продукты, жилье и недвижимость, дружественное и лояльное отношение к иностранцам. Кроме того, в последние годы Сербия активно развивается экономически, становясь все более комфортной для предпринимательства, инвестирования.
Регистрация или релокация бизнеса в Сербию позволяет снизить финансовую нагрузку. В государстве низкие налоговые ставки и минимальные требования по уставному капиталу. Также немаловажен доступ к европейскому рынку. Сербия активно сотрудничает со странами ЕС, что позволяет бизнесменам расширять свою деятельность и получать дополнительный доход".
Интервьюер: "А какие сегодня доступны способы переезда в Сербию?"
Юрист Aristipp: "Вариантов достаточно много. Сейчас одним из самых популярных способов переезда в Сербию стала регистрация компании в государстве. Эта процедура несложная и не требует крупных вложений. Вам достаточно зарегистрировать фирму и подтвердить минимальный уставной капитал — достаточно даже 1 EUR. Таким образом можно получить ВНЖ Сербии через бизнес и легально находиться в стране минимум год.
Если же у вас есть официальное предложение от сербского работодателя, можно оформить рабочую визу и затем на ее основании получить вид на жительство. Однако в некоторых сферах найти вакансию без знания сербского языка может быть непросто.
Поступление в сербский вуз или даже на языковые курсы дает право запросить студенческий ВНЖ в Сербии. Достаточно подтвердить зачисление, наличие жилья и финансов для покрытия расходов, а также оформить медицинскую страховку.
Если ваш близкий член семьи, например супруг, родитель или ребенок, является гражданином Сербии или имеет ПМЖ в этой стране, вы можете подать заявление на ВНЖ и переехать к нему. В этом случае, помимо страховки, ведомостей о финансах и жилье, нужно предоставить документы, подтверждающие семейные связи.
Есть и другие основания для оформления вида на жительство в Сербии, например научно-исследовательская и религиозная деятельность, волонтерство, лечение. Однако эти способы не так популярны. Инвестиции приветствуются и ускоряют процесс выдачи резидентства. А что касается покупки жилья - она доступна, но не дает права на проживание. Однако наличие собственной недвижимости может стать важным аргументом при запросе ВНЖ".
Интервьюер: "Что вообще дает ВНЖ Сербии? Для чего оформляется этот статус?"
Юрист Aristipp: "ВНЖ Сербии - это официальный резидентский статус, который позволяет иностранцам легально жить и заниматься выбранной деятельностью в стране. Изначально вид на жительство выдается на год, но его можно продлевать.
Многие сербские банки требуют ВНЖ для открытия счета. Также со статусом резидента можно официально работать в сербских компаниях, причем без дополнительных разрешений. Если вы получите ВНЖ Сербии через открытие фирмы, сможете легально управлять бизнесом. Со статусом временного резидента вы также вправе пользоваться медицинскими услугами в стране, выезжать и возвращаться на ее территорию. Кроме того, в недалеком будущем с ВНЖ вы сможете ходатайствовать о постоянном месте жительства или сразу о гражданстве".
Интервьюер: "Объясните, пожалуйста, для наших читателей, чем ПМЖ отличается от ВНЖ?"
Юрист Aristipp: "Все просто. Постоянный вид на жительство или ПМЖ - это следующий этап легализации пребывания после ВНЖ. Статус дает больше прав и возможностей, позволяет свободно работать в Сербии, заниматься предпринимательской деятельностью, пользоваться социальной защитой. В отличие от временного вида на жительство, ПМЖ оформляется бессрочно, избавляя от необходимости ежегодного продления. Владельцы постоянного вида на жительство не теряют статус даже при длительном отсутствии в стране.
Ходатайствовать о ВНЖ можно находясь на родине через консульство или посольство Сербии. Чтобы оформить ПМЖ, нужно обязательно прибыть в страну, прожить там определенный срок и подавать запрос в отделение полиции или Управление по делам иностранцев.
Запросить ПМЖ вы вправе спустя 3 года жизни в Сербии в статусе временного резидента. Однако постоянный статус необязателен для последующего оформления паспорта. Если захотите, через те же 3 года проживания с ВНЖ вы можете оформить сразу паспорт Сербии. Правда, в таком случае вам нужно будет отказаться от своего гражданства. С местным паспортом вы получите новые возможности, а при дальнейшем вступлении страны в ЕС - право выбирать для жизни любое государство объединения".
Интервьюер: "А что нужно для того, чтобы получить сербское гражданство?"
Юрист Aristipp: "Как я уже говорил, первоначально необходимо прожить в Сербии 3 года. За это время вы должны адаптироваться в местное общество, найти работу или другой источник дохода. Непосредственно для запроса гражданства вам нужно продемонстрировать знание сербского языка, подтвердить уважение к местному законодательству, свое стабильное финансовое положение. Еще одним важным условием для натурализации является отсутствие судимости как в Сербии, так и в других странах".
Интервьюер: "А что делать, если у человека нет определенных планов на иммиграцию? Существуют ли альтернативные способы переехать в Сербию?"
Юрист Aristipp: "Конечно, существуют. В Сербии действует программа репатриации - это процесс оформления гражданства, который когда-то имели ваши предки. Проще говоря, если у вас есть сербские корни, вы можете получить местный паспорт даже без длительного проживания в стране. Однако программа доступна не для всех, большинству все же придется для оформления постоянного статуса прожить в стране 3 года.
В целом, жизнь в Сербии - это сочетание комфортного климата, доступных цен и дружелюбной атмосферы. Однако вопрос вхождения страны в Евросоюз пока не решен, из-за чего даже с получением ее гражданства у вас не будет полных возможностей гражданина ЕС.
Если вы действительно хотите расширить свои права, лучше сразу оформить паспорт ЕС. В некоторых странах объединения действуют ускоренные программы, причем для участия в них не требуется знания иностранного языка, проживания за границей и даже крупных вложений. Вы сможете получить гражданство ЕС за год-полтора, но для выбора оптимальной иммиграционной программы лучше записаться на индивидуальную консультацию".