Новые кадастровые оценки: элитное жилье приравняли к панельным домам

"Мы понимаем, что в 2025 году нас ждет много критики, много вопросов. Но это нормально: через это мы увидим проблемы, которые раньше могли не замечать", - отметила она.

Однако представители самоуправлений и оценочных компаний уже обнаружили несоответствия. Например, стоимость квадратного метра в кирпичном доме в центре Риги может быть такой же или даже ниже, чем в спальном районе Иманта. Обычный частный дом в Дарзциемсе оказался оценен дороже, чем аналогичный в элитном Межапарке. В центре Риги на одном перекрестке оценка может отличаться в десять раз.

"Цель системы - обеспечить справедливость в оценке разных объектов. Мы интуитивно понимаем, какие дома дороже, а какие дешевле, и кадастровая стоимость должна это отражать. Но сейчас есть случаи, когда оценка выглядят нелогично", - комментирует советник Латвийского союза самоуправлений Санита Шкилтере.

С 1 февраля 2024 года часть универсальных оценок была пересмотрена после того, как в систему добавили данные самоуправлений о сервитутах - общих дорогах, линиях электропередачи, газопроводах и других ограничениях, мешающих полноценно использовать земельные участки.

Латвийская ассоциация оценщиков (LĪVA) сравнила кадастровую стоимость с реальными рыночными сделками и обнаружила серьезные расхождения.

Из десяти сделок на сумму более 100 тысяч евро только в одном случае универсальная оценка оказалась близка к реальной цене. В остальных отклонения составили от 11% до 186%, в среднем - около 25%.