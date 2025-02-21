Пт, 21.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Главные ошибки при подаче налоговых деклараций в Латвии

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

1 марта уже не за горами - в этот день жители Латвии начнут подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.

Подача налоговой декларации - вопрос не только скорости, но и внимательности. Каждый год налогоплательщики делают в этой процедуре одни и те же ошибки. В VID обобщили информацию и рассказали о самых распространенных из них.

Так, одна из частых ошибок касается тех, кто сдает жилье в аренду. Например,

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх