1 марта уже не за горами - в этот день жители Латвии начнут подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.
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Главные ошибки при подаче налоговых деклараций в Латвии
Подача налоговой декларации - вопрос не только скорости, но и внимательности. Каждый год налогоплательщики делают в этой процедуре одни и те же ошибки. В VID обобщили информацию и рассказали о самых распространенных из них.