Российская пропаганда об энергетике стран Балтии усилилась

Он добавил, что жители должны усвоить урок: когда кто-то в пятый раз говорит, как все будет плохо, а этого не происходит, (...) нет смысла пугаться. "Тем более что у нас уже несколько лет нет никаких энергетических связей с Россией", - подчеркнул он.

Станкувене отметила, что российские СМИ пытаются внушить аудитории, что Россия была надежным партнером для стран Балтии, всегда готовым прийти на помощь, а Литва, Латвия и Эстония якобы "решили положиться на погодные условия".

"Они утверждают, что выбрана очень странная альтернатива, ведь наш партнер [Россия] за 65 лет доказал свою полную стабильность и был гарантом энергетической безопасности Литвы", - пересказала риторику российских СМИ глава Mediaskopas.

По ее словам, российская пропаганда также утверждает, что в Литве "настали холод и тьма", цены на электричество для населения стали невыносимо высокими, а правительство решило не компенсировать их жителям.

Кроме того, утверждается, что Литва якобы не имеет соединений с Европой, они не были проверены, а потому ее энергосистема не является надежной.

Станкувене подчеркнула, что российские пропагандистские сообщения не попали в литовские СМИ, но активно распространяются в социальных сетях.

8 февраля страны Балтии отключились от контролируемой Россией энергосистемы БРЭЛЛ, а на следующий день подключились к сетям Западной Европы через линию электропередачи LitPol Link между Литвой и Польшей.

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