После того как 9 февраля страны Балтии синхронизировали свои энергосистемы с сетями Западной Европы, российские СМИ удвоили пропаганду в отношении энергетического сектора этих государств, заявила директор литовской компании по мониторингу СМИ Mediaskopas Юрате Станкувене.
Российская пропаганда об энергетике стран Балтии усилилась
В интервью Литовскому общественному телевидению в четверг, 20 февраля, она отметила, что российские СМИ ложно утверждают, будто страны Балтии променяли "надежного партнера" Москву на нестабильность и теперь их ждет энергетический кризис.
"Мы исследовали, как тема энергетики освещается в российских СМИ с 2021 года. Тогда было 3650 новостей на эту тему. После десинхронизации их стало уже более 8000", - сообщила Станкувене.
"Россия раздувает эту проблему, они говорят об апокалиптических сценариях, утверждают, что Литва, Латвия и Эстония не знают, что делают, и что мы стремительно движемся к самоуничтожению", - заявила глава Mediaskopas.
Как отметил глава оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис, аналогичную пропаганду Россия вела и раньше - в 2006 году, когда Москва прекратила поставки нефти в Мажейкяй из-за того, что расположенный там нефтеперерабатывающий завод купила польская компания Orlen, а также когда Литва строила терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или тестировала работу энергосистемы в изолированном режиме.
"Сейчас мы видим новую волну [пропаганды], и со временем станет очевидно, что это ложь. Они пытаются запугать людей, распространяя абсурдную информацию", - сказал Масюлис в интервью Литовскому общественному радио.
Он добавил, что жители должны усвоить урок: когда кто-то в пятый раз говорит, как все будет плохо, а этого не происходит, (...) нет смысла пугаться. "Тем более что у нас уже несколько лет нет никаких энергетических связей с Россией", - подчеркнул он.
Станкувене отметила, что российские СМИ пытаются внушить аудитории, что Россия была надежным партнером для стран Балтии, всегда готовым прийти на помощь, а Литва, Латвия и Эстония якобы "решили положиться на погодные условия".
"Они утверждают, что выбрана очень странная альтернатива, ведь наш партнер [Россия] за 65 лет доказал свою полную стабильность и был гарантом энергетической безопасности Литвы", - пересказала риторику российских СМИ глава Mediaskopas.
По ее словам, российская пропаганда также утверждает, что в Литве "настали холод и тьма", цены на электричество для населения стали невыносимо высокими, а правительство решило не компенсировать их жителям.
Кроме того, утверждается, что Литва якобы не имеет соединений с Европой, они не были проверены, а потому ее энергосистема не является надежной.
Станкувене подчеркнула, что российские пропагандистские сообщения не попали в литовские СМИ, но активно распространяются в социальных сетях.
8 февраля страны Балтии отключились от контролируемой Россией энергосистемы БРЭЛЛ, а на следующий день подключились к сетям Западной Европы через линию электропередачи LitPol Link между Литвой и Польшей.
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