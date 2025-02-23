Американские нефтепроизводители вряд ли вернутся в Россию после окончания войны в Украине из-за понесенных ими убытков, заявил в интервью газете Financial Times (FT) Харольд Хамм, основатель компании Continental Resources, которая спонсировала избирательную кампанию президента США Дональда Трампа.
"Многие потеряли там огромные деньги". Вернутся ли американские нефтяники на российский рынок?
"Многие люди потеряли там много денег. Я не думаю, что они захотят вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто", - сказал сланцевый магнат.
Хэмм также напомнил, что Трамп еще не отменил энергетические санкции против России.
"Они могут быть очень эффективными. Особенно с вторичными санкциями, которые распространяются на всех, кто транспортирует, перерабатывает или торгует [нефтью]", - сказал он. Миллиардер поблагодарил судьбу за то, что не последовал примеру других инвесторов и не вложил средства в Россию, которая "на протяжении десятилетий остается сложным местом" для ведения бизнеса.
Западные санкции, последовавшие за аннексией Крыма в 2014 году и масштабным вторжением в Украину в 2022 году, заставили многие компании покинуть российский рынок. Например, американский нефтегазовый гигант ExxonMobil отказался от совместных с "Роснефтью" проектов в Арктике, Западной Сибири и на шельфе Черного моря и списал убытки в размере 2,3 миллиарда долларов по проекту "Сахалин-1" в 2022 году. Британская BP, один из крупнейших акционеров "Роснефти", потеряла 25,5 миллиарда долларов, французская Total Energies, владевшая долей в "НОВАТЭКе", - 14,8 миллиарда долларов, а британско-нидерландская Shell, инвестировавшая в "Северный поток-2", "Сахалин-2" и несколько совместных предприятий с "Газпром нефтью", - 4,2 миллиарда долларов.
Большинство аналитиков, опрошенных FT, согласились с мнением Хамма, что американские нефтедобывающие компании будут опасаться возвращения на российский рынок.
"Политические риски остаются высокими - потенциальное ослабление санкций может быть отменено в случае смены администрации США. Компании не будут спешить возвращаться на рынок, где правила меняются в одночасье", - пояснила научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Татьяна Митрова.
18 февраля делегации США и России провели первые переговоры о прекращении войны в Украине после полномасштабного вторжения России. После этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, один из участников встречи, заявил, что ожидает возвращения ряда американских компаний уже во втором квартале 2025 года, оценив их потери от ухода в сумму более 300 миллиардов долларов. Он не назвал конкретных наименований, но выделил бывших игроков энергетического сектора.
"Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые они получили в виде доступа к российским природным ресурсам?", - сказал Дмитриев.
При этом он добавил, что Россия и США пока не затрагивали вопрос о возобновлении поставок газа в Европу по уцелевшей ветке "Северного потока" и о судьбе СПГ-проектов, попавших под санкции.
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