"Многие потеряли там огромные деньги". Вернутся ли американские нефтяники на российский рынок?

"Многие люди потеряли там много денег. Я не думаю, что они захотят вернуться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто", - сказал сланцевый магнат.

Хэмм также напомнил, что Трамп еще не отменил энергетические санкции против России.

"Они могут быть очень эффективными. Особенно с вторичными санкциями, которые распространяются на всех, кто транспортирует, перерабатывает или торгует [нефтью]", - сказал он. Миллиардер поблагодарил судьбу за то, что не последовал примеру других инвесторов и не вложил средства в Россию, которая "на протяжении десятилетий остается сложным местом" для ведения бизнеса.