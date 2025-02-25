Со следующего года для получения государственных медицинских услуг в Латвии потребуется декларировать место жительства или место работы в стране. Такое положение закреплено в новом законопроекте, который одобрило правительство, но окончательное решение еще предстоит принять Сейму.
Решение правительства: для медуслуг, оплаченных государством, потребуется декларация в Латвии
Предполагается, что новый закон заменит действующий закон о финансировании здравоохранения, принятый в конце 2017 года.
Как подчеркивает Министерство здравоохранения, право на экстренную медицинскую помощь для всех останется неизменным.
По данным Управления по делам гражданства и миграции, на конец сентября 2024 года 214 313 граждан Латвии декларировали свое место жительства за границей. В то же время, по данным Национальной службы здравоохранения (NVD), к сентябрю 2024 года 12 805 из них воспользовались государственными медицинскими услугами в Латвии.
Это означает, что эти лица ограничивают доступность услуг здравоохранения тем жителям, которые живут и работают в Латвии, подчеркнули в министерстве.
В законопроекте предусмотрено, что для получения оплачиваемой государством услуги здравоохранения место жительства в Латвии должно быть задекларировано как минимум за один месяц до получения услуги здравоохранения.
Таким образом, бесплатная медицинская помощь будет доступна всем работающим в Латвии, которые застрахованы в рамках государственного социального страхования, а также тем, кто официально зарегистрировал свое место жительства в стране.
Это право на получение бесплатных медицинских услуг будет распространяться на граждан или неграждан Латвии, иностранцев с постоянным видом на жительство или же лиц со статусом лица без гражданства, беженца или альтернативным статусом, а также на граждан страны-участницы ЕС, страны европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации, которым предоставлено регистрационное удостоверение.
Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и жителям, которые не имеют социальной страховки по закону, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь свое место жительства.
Упомянутый круг лиц охватывает лиц, уплачивающих только взносы на пенсионное страхование: самозанятых лиц, собственников микропредприятий, получателей авторских вознаграждений, у которых объект обязательных взносов государственного социального страхования в месяц не достигает минимальной заработной платы, сезонных работников и других.
Помимо упомянутых лиц право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья по-прежнему имели бы несколько групп лиц, например, дети социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет или лица, получающие пособие государственного социального обеспечения по возрасту, а также те, кому назначена пенсия за выслугу лет или специальная государственная пенсия. Кроме того, в рамках обязательного медицинского страхования услугу получат лица, супруги которых проходят дипломатическую службу за рубежом, арестованные и осужденные, ищущие убежища и другие.
В Министерстве здравоохранения объясняют, что после длительных дискуссий с другими министерствами критерий декларированного места жительства был признан наиболее целесообразным и выполнимым. К тому же системы NVD уже интегрированы с Регистром физических лиц Управления по делам гражданства и миграции, что позволяет эффективно администрировать этот принцип.
По данным NVD, на 6 ноября 2024 года государственные медицинские услуги в Латвии могли получать 2 384 691 человек, включая граждан, неграждан, иностранцев, соискателей убежища и другие категории лиц.
В настоящее время право на получение бесплатных медицинских услуг не зависит от места жительства человека, а оцениваются другие критерии, такие как гражданство, вид на жительство, трудоустройство и права членов семьи.
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