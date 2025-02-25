Решение правительства: для медуслуг, оплаченных государством, потребуется декларация в Латвии

Бесплатное здравоохранение по принципу декларации будет доступно и жителям, которые не имеют социальной страховки по закону, но постоянно проживают в Латвии и задекларировали здесь свое место жительства.

Упомянутый круг лиц охватывает лиц, уплачивающих только взносы на пенсионное страхование: самозанятых лиц, собственников микропредприятий, получателей авторских вознаграждений, у которых объект обязательных взносов государственного социального страхования в месяц не достигает минимальной заработной платы, сезонных работников и других.

Помимо упомянутых лиц право на получение услуг здравоохранения в рамках государственного обязательного страхования здоровья по-прежнему имели бы несколько групп лиц, например, дети социально застрахованных лиц в возрасте до 18 лет или лица, получающие пособие государственного социального обеспечения по возрасту, а также те, кому назначена пенсия за выслугу лет или специальная государственная пенсия. Кроме того, в рамках обязательного медицинского страхования услугу получат лица, супруги которых проходят дипломатическую службу за рубежом, арестованные и осужденные, ищущие убежища и другие.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что после длительных дискуссий с другими министерствами критерий декларированного места жительства был признан наиболее целесообразным и выполнимым. К тому же системы NVD уже интегрированы с Регистром физических лиц Управления по делам гражданства и миграции, что позволяет эффективно администрировать этот принцип.

По данным NVD, на 6 ноября 2024 года государственные медицинские услуги в Латвии могли получать 2 384 691 человек, включая граждан, неграждан, иностранцев, соискателей убежища и другие категории лиц.

В настоящее время право на получение бесплатных медицинских услуг не зависит от места жительства человека, а оцениваются другие критерии, такие как гражданство, вид на жительство, трудоустройство и права членов семьи.

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