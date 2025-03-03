Количество деклараций, поданных в VID за два дня, составило почти 40% от количества за весь прошлый год

Она добавила, что за первые два дня года в VID было подано около 400 тысяч деклараций о доходах, в то время как в прошлом году было подано чуть более 1 миллиона деклараций.

В первый день подачи деклараций, 1 марта, в VID было подано 300 623 годовых декларации о доходах, что составляет 29% от общего числа деклараций, поданных в прошлом году.

Ранее Шмите-Роке сообщила в X, что 1 марта 2023 года была подана 300 931 декларация, 1 марта 2024 года - 277 056, 1 марта 2022 года - 223 384 и 1 марта 2021 года - 275 401.

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