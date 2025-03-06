За первые два месяца года Maxima Latvija получила ценовые запросы от 74 поставщиков

Maxima Latvija продолжает получать уведомления о повышении цен как от отечественных, так и от зарубежных поставщиков, причем запрашиваемая амплитуда повышения цен колеблется от нескольких до 40%. Хотя у желания поставщиков повысить цены может быть несколько объективных глобальных и локальных причин, таких как рост цен на сырье, увеличение минимальной заработной платы, повышение акцизов на топливо и налогов на упаковку, а также другие факторы, такой объем запросов на повышение цен является одним из самых больших в истории.

“Осознавая, что закупочная цена, как правило, составляет наибольшую часть цены товара на полке и что отдельные отрасли сталкиваются с объективными глобальными и локальными причинами, которые неизбежно отражаются на закупочных ценах товаров, мы прислушиваемся к нашим партнерам и ищем компромиссы, делая все возможное, чтобы минимизировать влияние на клиентов, поскольку наша цель - обеспечить максимально низкие цены. Для этого мы постоянно оцениваем возможности закупать товары дешевле, ведем переговоры с поставщиками и производителями. Все полученные запросы на повышение цен тщательно оцениваются, чтобы гарантировать, что любое повышение оправданно, и мы сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы найти наилучшие решения, чтобы минимизировать потенциальное влияние на наших клиентов”, - подчеркивает директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.