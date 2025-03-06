За первые два месяца этого года Maxima Latvija получила уже 74 запроса от поставщиков о желании повысить цены на несколько сотен товаров в различных категориях, таких как яйца, свежее мясо, молочные и рыбные продукты, кофе, шоколад, а также консервы и другие продукты.
За первые два месяца года Maxima Latvija получила ценовые запросы от 74 поставщиков
Maxima Latvija продолжает получать уведомления о повышении цен как от отечественных, так и от зарубежных поставщиков, причем запрашиваемая амплитуда повышения цен колеблется от нескольких до 40%. Хотя у желания поставщиков повысить цены может быть несколько объективных глобальных и локальных причин, таких как рост цен на сырье, увеличение минимальной заработной платы, повышение акцизов на топливо и налогов на упаковку, а также другие факторы, такой объем запросов на повышение цен является одним из самых больших в истории.
“Осознавая, что закупочная цена, как правило, составляет наибольшую часть цены товара на полке и что отдельные отрасли сталкиваются с объективными глобальными и локальными причинами, которые неизбежно отражаются на закупочных ценах товаров, мы прислушиваемся к нашим партнерам и ищем компромиссы, делая все возможное, чтобы минимизировать влияние на клиентов, поскольку наша цель - обеспечить максимально низкие цены. Для этого мы постоянно оцениваем возможности закупать товары дешевле, ведем переговоры с поставщиками и производителями. Все полученные запросы на повышение цен тщательно оцениваются, чтобы гарантировать, что любое повышение оправданно, и мы сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы найти наилучшие решения, чтобы минимизировать потенциальное влияние на наших клиентов”, - подчеркивает директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.
Один из самых крупных ростов цен произошел со стороны поставщиков кофе и шоколадной продукции, поскольку на мировых рынках были достигнуты рекордные цены на какао и кофейное сырье. Цены на какао-сырье с начала года выросли более чем вдвое, что обусловлено ростом спроса и сокращением доступности сырья во всем мире. Это, в свою очередь, влияет на закупочные цены на всю продукцию, содержащую какао, такую как шоколад, конфеты, свежие и замороженные кулинарные изделия, мороженое и творожные сырки.
В свою очередь, на рост цен на кофейное сырье больше всего повлияли неблагоприятные погодные условия, неурожаи, а также сокращение количества кофейных ферм и производителей.
Чтобы обеспечить жителям Латвии доступные цены на продукты питания, Maxima Latvija продолжит активно работать с поставщиками, искать компромиссы и следить за тем, чтобы любое повышение цен было обоснованным и соразмерным. Также на регулярной основе по инициативе самой компании организуются различные долгосрочные и краткосрочные акции по снижению цен, такие как Cenu līderi, Piena festivāls, Lielakcija и т. д., еженедельно обеспечивающие низкие цены на несколько тысяч товаров.