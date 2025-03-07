Латвия оказалась в числе трех стран Европейского союза (ЕС), в которых в четвертом квартале прошлого года было зафиксировано снижение валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистического бюро Eurostat.
Последние данные Eurostat: в Латвии снижается ВВП и занятость
Согласно сезонно скорректированным данным, ВВП Латвии в четвертом квартале сократился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Германии (-0,2%) и Австрии (-1,2%) в четвертом квартале также наблюдалось сокращение экономики в годовом исчислении.
Самые высокие темпы роста были зафиксированы в Ирландии (+9,2%), Дании (+4,1%), Литве и Польше (обе +3,7%), Хорватии (+3,6%), Испании (+3,5%) и Болгарии (+3,4%). Экономика Эстонии, Бельгии и Словении, за этот период выросла на 1,1 %.
В среднем ВВП в ЕС в четвертом квартале вырос на 1,4 % по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года, а в еврозоне - на 1,2 %.
В то же время ВВП ЕС вырос на 0,4 % по сравнению с июлем-сентябрем, а экономика еврозоны - на 0,2 %.
Рост экономики в квартальном исчислении был зафиксирован в 20 государствах-членах ЕС. Самый быстрый рост был зафиксирован в Ирландии (+3,6%), Дании (+1,6%), Португалии (+1,5%) и Хорватии (+1,4%), в то время как во Франции (-0,1%), Германии и Финляндии (оба -0,2%), Австрии (-0,4%) и Мальте (-0,4%) было зафиксировано снижение, а ВВП Латвии остался без изменений. В Литве, как и Испании, Румынии и Швеции, рост составила 0,8 %, а в Эстония и Чехии - 0,7 %.
Данные по Люксембургу отсутствуют.
Латвия вошла в число шести стран ЕС с падением занятости
В четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее численность трудоустроенных людей в Латвии сократилась на 1%, в результате Латвия оказалась среди шести стран Европейского союза (ЕС), в которых в этот период зарегистрирован спад, свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу статистическим бюро ЕС Eurostat.
Сокращение занятости в четвертом квартале зафиксировано также в Словакии (-0,2%), Словении (-0,3%), Швеции (-0,6%), Финляндии и Польше (по -0,8%).
Самый стремительный рост занятости в прошлом квартале наблюдался в Хорватии (+4,2%), на Мальте (+3,8%), в Ирландии (+2,5%) и Испании (+2,3%). В Литве, как и в Португалии, число трудоустроенных выросло на 1,7%, в Эстонии, как и в Бельгии, - увеличилось на 0,2%, а численность занятых в Германии, Австрии и Румынии осталась без изменений.
В ЕС в четвертом квартале занятость была на 0,5% выше, чем годом ранее, а в еврозоне зарегистрирован рост на 0,7%.
В свою очередь, по сравнению с третьим кварталом этот показатель в четвертом квартале увеличился на 0,2% в ЕС и на на 0,1% - в еврозоне.
В течение квартала сокращение численности занятых наблюдалось в Чехии, Италии и Словении (по -0,1% в каждой стране), Латвии и Швеции (по -0,2%), а также в Хорватии и Финляндии (по -0,4%), а в Германии, Франции, Австрии и Словакии она осталась без изменений. Самый стремительный рост был в Румынии (+2%), Испании (+0,9%), Греции и Португалии (+0,5%).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!