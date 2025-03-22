Как успешно начать торговать и зарабатывать на Etsy? Советы начинающим

Когда вы хотите и должны зарабатывать больше, когда искусственный интеллект на рабочем месте дышит вам в затылок или когда отсутствуют все струны, Etsy - это возможность заработать. Это интернет-платформа с упором на рукоделие и домашнее производство, где каждый, кто вяжет, шьет, ткет, прядет, пилит, может открыть свой магазин... Что важно знать, открывая собственный магазин в Интернете? Вот несколько историй и ценных советов от тех, кто добился успеха в поиске своей ниши, и от тех, кто столкнулся с трудностями.