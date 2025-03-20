Pasažieru vilciens закрыло пять билетных касс на железнодорожных станциях

Закрыты кассы на станциях Царникаве, Икшкиле, Яняварты, Саулкрасты и Зиемельблазме. В то же время другие билетные кассы или залы ожидания в этом году закрывать не планируется.

Год назад PV провело инспекцию всех железнодорожных станций и рассчитало затраты на аренду помещений, чтобы определить, какие помещения продолжать арендовать, а от каких отказаться.

Доступ к зданию станции сохраняется, если там работает билетная касса, если у станции нет навеса или если пассажиропоток превышает 7000 человек в год. Также отдельно оценивается, расположена ли станция на отдаленных маршрутах.

Компания PV отметила, что за неделю до закрытия каждой кассы на соответствующей станции размещается информация о дате закрытия и возможных альтернативах покупки билетов. Объявление о закрытии здания станции должен разместить его владелец.

В качестве примера PV приводит железнодорожную станцию Цукурфабрика на Елгавской линии: билетная касса там закрыта более года, а зал ожидания в соответствии с договором с Latvijas dzelzceļš (LDz) - с сентября 2024 года. На этой станции доступны построенные LDz новые навесы, которые обеспечивают возможность укрыться от неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в прошлом году оборот PV составил 64,831 миллиона евро, что на 8,4% больше, чем в 2023 году. Прибыль компании до налогообложения увеличилась в несколько раз - до 683 920 евро..

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