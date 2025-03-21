"Прогрессивные" не присоединились к призыву LDDK и LTRK сократить госрасходы на 850 млн евро

В то же время партия открыта для переговоров об оптимизации государственных расходов и устранении лишних видов деятельности из государственного управления. По словам Шуваева, вопрос в том, каким образом договориться об общей цели.

"Самое главное, чтобы сокращение бюрократии не означало автоматического сокращения возможностей общества участвовать в принятии решений или, например, снижения требований к охране окружающей среды", - сказал депутат.

Проект меморандума предусматривает сокращение государственных расходов на 850 миллионов евро в 2026 году, или около 5 % от общих запланированных расходов государственного бюджета, чтобы направить их на увеличение финансирования обороны и других совместно определенных приоритетов, а также на сокращение бюджетного дефицита.

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Ожидается, что меморандум подпишут правительственные партии и латвийские бизнес-организации, в том числе LDDK, LTRK, Ассоциация финансовой отрасли и Совет иностранных инвесторов в Латвии.

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