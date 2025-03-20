LDDK: Траты госуправления необходимо снизить на 850 миллионов евро

Президент LDDK Андрис Бите отметил, что такой шаг необходим, чтобы приспособиться к новым экономическим условиям и не допустить еще больших изменений в будущем.

"Конечно, это означает, что некоторым коллегам придется выйти из зоны комфорта и адаптироваться к новым обстоятельствам. Поэтому - если мы не сделаем это в этом году, в следующий раз нам придется делать гораздо больше и болезненнее", - сказал он.

Предлагаемые решения по сокращению государственных расходов включают реализацию рекомендаций Госконтроля, предотвращение необоснованных закупок, оценку эффективности расходов, оптимизацию аутсорсинга и сокращение рабочих мест в государственном секторе, адаптацию к сокращению численности населения.

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По словам Бите, под снижением числа рабочих мест подразумеваются не массовые увольнения, а возможность снижения бюрократии и оптимизации функций. "Мы говорим о том, что если мы избавимся от некоторых функций, передадим их или объединим организации, все эти люди найдут работу в частном секторе".

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