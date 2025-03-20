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LDDK: Траты госуправления необходимо снизить на 850 миллионов евро

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Андрис Бите
Андрис Бите Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) призывает правительство снизить траты госуправления и самоуправлений по меньшей мере на 850 миллионов евро, чтобы направить эти средства на защиту государства, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Президент LDDK Андрис Бите отметил, что такой шаг необходим, чтобы приспособиться к новым экономическим условиям и не допустить еще больших изменений в будущем.

"Конечно, это означает, что некоторым коллегам придется выйти из зоны комфорта и адаптироваться к новым обстоятельствам. Поэтому - если мы не сделаем это в этом году, в следующий раз нам придется делать гораздо больше и болезненнее", - сказал он.

Предлагаемые решения по сокращению государственных расходов включают реализацию рекомендаций Госконтроля, предотвращение необоснованных закупок, оценку эффективности расходов, оптимизацию аутсорсинга и сокращение рабочих мест в государственном секторе, адаптацию к сокращению численности населения.

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По словам Бите, под снижением числа рабочих мест подразумеваются не массовые увольнения, а возможность снижения бюрократии и оптимизации функций. "Мы говорим о том, что если мы избавимся от некоторых функций, передадим их или объединим организации, все эти люди найдут работу в частном секторе".

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