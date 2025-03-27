Гражданин России и Латвии, миллиардер Петр Авен получил разрешение на перевод 235,9 миллиона евро из фондов, не затронутых санкциями Евросоюза (ЕС), на замороженный банковский счет в Латвии, сообщает журнал Ir.
Авен получил разрешение на перевод крупной суммы денег на замороженный счет в Латвии
Подразделение финансовой разведки (FID) в феврале выдало разрешение на перевод 235 885 899 евро в Латвию лицу, включенному в санкционный список, свидетельствуют данные, предоставленные службой журналу Ir. Перевод разрешен со счета в стране Центральной Азии, бывшей советской республике, которая не ввела санкции.
Кто выдал это разрешение, Авен журналу не прокомментировал.
В то же время Ir отмечает, что данные о замороженных в феврале и марте средствах на счетах в латвийских банках свидетельствуют о том, что соответствующий перевод в Латвию пока не был осуществлен. Если это произойдет, деньги будут немедленно заморожены.
Кроме того, Ir отмечает, что указанная сумма в четыре раза превышает сумму, замороженную на данный момент на счетах всех лиц, подпадающих под санкции в Латвии. По состоянию на 1 марта 2025 года в Латвии насчитывалось 148 человек, чьи средства или экономические ресурсы были заморожены в Латвии. Общая сумма замороженных в финансовых учреждениях средств в марте составила 54,56 миллиона евро.
Журнал также указывает, что в начале этого года прозвучала информация, что Авен и его многолетний бизнес-партнер Михаил Фридман продали свои акции в российском банке Альфа-Банк.
"Господин Авен выполнил все требования, необходимые для отмены санкций", - прокомментировал журналу его представитель Игорь Басс.
Журнал не получил внятного ответа от FID на вопрос, действительно ли перевод средств от продажи российского банка на латвийский счет мог стать аргументом для снятия санкций с российского миллиардера. Один из критериев гласит, что "влиятельные бизнесмены, работающие в России" могут быть включены в санкционные списки ЕС, однако "продажа активов в России субъектом, находящимся под санкциями, сама по себе не является основанием для отмены введенных санкций".
Авен был включен в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. С момента включения в санкционный список Авен пытался добиться отмены этого.
TVNET уже сообщал, что Авен косвенно владел 12,4% акций Альфа-банка, однако в начале этого года Авен прекратил свое участие в капитале этого банка.
На Авена наложены санкции со стороны США, Великобритании, ЕС и других стран.
В конце прошлого года украинский суд отменил частичный арест корпоративных прав VEON на "Київстар", крупнейшего оператора мобильной связи в Украине, который был наложен, чтобы помешать Авену и Фридману извлекать прибыль из "Київстара".
По данным списка богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index, за последний год состояние Авена увеличилось на 1,42 миллиарда долларов (1,36 миллиарда евро) и составило 7,38 миллиарда долларов.
Через свою люксембургскую холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной компании мобильной связи Veon, крупнейшей турецкой компании Turkcell и других компаний в сфере здравоохранения и технологий.
У Авена есть и латвийское гражданство и живет в Латвии со своей семьей с момента вторжения России в Украину в 2022 году.
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