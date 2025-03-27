Авен получил разрешение на перевод крупной суммы денег на замороженный счет в Латвии

"Господин Авен выполнил все требования, необходимые для отмены санкций", - прокомментировал журналу его представитель Игорь Басс.

Журнал не получил внятного ответа от FID на вопрос, действительно ли перевод средств от продажи российского банка на латвийский счет мог стать аргументом для снятия санкций с российского миллиардера. Один из критериев гласит, что "влиятельные бизнесмены, работающие в России" могут быть включены в санкционные списки ЕС, однако "продажа активов в России субъектом, находящимся под санкциями, сама по себе не является основанием для отмены введенных санкций".

Авен был включен в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. С момента включения в санкционный список Авен пытался добиться отмены этого.

TVNET уже сообщал, что Авен косвенно владел 12,4% акций Альфа-банка, однако в начале этого года Авен прекратил свое участие в капитале этого банка.

На Авена наложены санкции со стороны США, Великобритании, ЕС и других стран.

В конце прошлого года украинский суд отменил частичный арест корпоративных прав VEON на "Київстар", крупнейшего оператора мобильной связи в Украине, который был наложен, чтобы помешать Авену и Фридману извлекать прибыль из "Київстара".

По данным списка богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index, за последний год состояние Авена увеличилось на 1,42 миллиарда долларов (1,36 миллиарда евро) и составило 7,38 миллиарда долларов.

Через свою люксембургскую холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной компании мобильной связи Veon, крупнейшей турецкой компании Turkcell и других компаний в сфере здравоохранения и технологий.

У Авена есть и латвийское гражданство и живет в Латвии со своей семьей с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

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