При этом суть этих санкций - наказывать не за сам факт несоблюдения баланса, а за отсутствие отчетности перед надзорным органом о предпринятых шагах.

Если срок полномочий членов совета или правления не истекает до установленного срока, компания не обязана проводить досрочную ротацию. Действующий состав может продолжать работу до конца срока. После этого предприятие должно провести открытый конкурс с четко сформулированными гендерно-нейтральными критериями отбора.

Закон требует, чтобы в ситуации равной квалификации и компетенции предпочтение отдавалось представителю недопредставленного пола. Например, если в совете доминируют мужчины - при прочих равных преимущество у женщины и наоборот.

Однако допустим и другой выбор, если есть объективно обоснованные причины, например - стремление повысить разнообразие, включая представительство уязвимых социальных групп.

В случае судебного спора обязанность доказать, что решение не связано с дискриминацией по половому признаку, лежит на компании.

Министерство подчеркивает:

прямая дискриминация - это менее благоприятное отношение к человеку из-за пола в сопоставимой ситуации,

непрямая дискриминация - когда внешне нейтральное правило в реальности ущемляет представителей одного пола за исключением случаев, когда правило обосновано легитимной целью.

Домогательство и указание дискриминировать кого-либо также признаются формами дискриминации. Домогательство, в том числе сексуального характера, трактуется как создание угнетающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, направленной против человека по признаку пола.

Также новым законом предусмотрено: