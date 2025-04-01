Для обеспечения равенства между полами в отдельных крупных предприятиях представители одного пола смогут составлять не более двух третей в составе правления и совета. Это предусмотрено Законом о гендерном балансе в институтах управления капитальных обществ, который был одобрен правительством во вторник.
Закон будет распространяться на публичные акционерные общества, чьи акции котируются на регулируемом рынке, при выполнении нескольких условий:
- юридический адрес предприятия два финансовых года находится в Латвии,
- в компании работают в среднем не менее 250 сотрудников,
- годовой оборот составляет не менее 50 миллионов евро или баланс превышает 43 миллиона евро.
Согласно данным Министерства благосостояния, на 19 сентября 2024 года в Латвии этим критериям соответствовали всего две компании, зарегистрированные в базе данных Nasdaq Riga.
Таким компаниям предстоит обеспечить, чтобы непредставленный пол занимал как минимум 40% мест в совете или не менее 33% мест в совокупности - в совете и правлении.
До 30 июня этого года компании должны выполнить как минимум одно из этих требований. Если до конца лета 2026 года компания не достигнет установленного целевого показателя, ей придется предоставить Банку Латвии обоснование, подтверждающее, что процесс подбора кандидатов был открытым и соответствовал требованиям закона.
При необходимости Банк Латвии будет публиковать на своем сайте информацию о нарушениях и, если потребуется, применять меры принудительного исполнения, предусмотренные Законом об административном процессе, включая штрафы и предписания по обеспечению пропорционального гендерного представительства в управлении.
При этом суть этих санкций - наказывать не за сам факт несоблюдения баланса, а за отсутствие отчетности перед надзорным органом о предпринятых шагах.
Если срок полномочий членов совета или правления не истекает до установленного срока, компания не обязана проводить досрочную ротацию. Действующий состав может продолжать работу до конца срока. После этого предприятие должно провести открытый конкурс с четко сформулированными гендерно-нейтральными критериями отбора.
Закон требует, чтобы в ситуации равной квалификации и компетенции предпочтение отдавалось представителю недопредставленного пола. Например, если в совете доминируют мужчины - при прочих равных преимущество у женщины и наоборот.
Однако допустим и другой выбор, если есть объективно обоснованные причины, например - стремление повысить разнообразие, включая представительство уязвимых социальных групп.
В случае судебного спора обязанность доказать, что решение не связано с дискриминацией по половому признаку, лежит на компании.
Министерство подчеркивает:
- прямая дискриминация - это менее благоприятное отношение к человеку из-за пола в сопоставимой ситуации,
- непрямая дискриминация - когда внешне нейтральное правило в реальности ущемляет представителей одного пола за исключением случаев, когда правило обосновано легитимной целью.
Домогательство и указание дискриминировать кого-либо также признаются формами дискриминации. Домогательство, в том числе сексуального характера, трактуется как создание угнетающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, направленной против человека по признаку пола.
Также новым законом предусмотрено:
- раз в год такие предприятия должны публиковать на своих сайтах отчет о гендерном составе совета и правления,
- в случае, если цели баланса не достигнуты, необходимы пояснения и план действий по исправлению ситуации.
По запросу компаний Фонд интеграции общества сможет оказывать методическую помощь по внедрению принципов гендерного баланса и формированию открытого процесса подбора.
Ссылаясь на данные Европейского института гендерного равенства, Министерство благосостояния отмечает: в Латвии в 2023 году только 23,9% членов советов и правлений крупнейших публичных компаний составляли женщины, тогда как средний показатель по ЕС - 35,1%.
На сегодня в Латвии в правлениях 72% составляют мужчины, 28% - женщины; в советах - 74% мужчин и 26% женщин.
Латвия - единственная страна в ЕС, где с 2013 года доля женщин в управлении крупнейших публичных компаний снизилась на 4,7%.
Согласно рейтингу топ-101 крупнейших компаний Латвии:
- только 22% руководящих постов в правлениях занимают женщины,
- в советах - еще меньше: 19%.
В госкомпаниях ситуация не лучше:
- 72% руководящих должностей занимают мужчины,
- 28% - женщины.
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