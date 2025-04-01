НВС определяет должности, которые могли бы выполнять гражданские служащие

В результате структурного пересмотра ни один военнослужащий или действующий гражданский служащий работу не потеряют.

В 2024 году НВС по просьбе Министерства обороны вновь приступили к пересмотру своей организационной структуры с целью ее приведения в соответствие с указанной в Концепции национальной обороны численностью мирного времени в 31 000 военнослужащих. Это количество солдат также совпадает с 12-летним планом развития НВС. В то же время получены определенные цели сил НАТО, выполнение которых требует создания новых подразделений вооруженных сил.

Принимая во внимание задачи, поставленные как Министерством обороны, так и системой коллективной обороны НАТО, НВС консультируются со специалистами по управлению персоналом, чтобы привести требования в соответствие с реально возможной численностью личного состава, принимая во внимание тенденции развития демографической ситуации в Латвии.

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Несмотря на тенденцию к увеличению численности военнослужащих, не все должности в структурах НВС еще заполнены, поэтому набор военнослужащих продолжается во все предлагаемые виды службы - профессиональную службу, Земессардзе, Службу государственной обороны (СГО) и резерв. Особое внимание уделяется набору потенциальных новых офицеров для обучения в Латвийской национальной академии обороны.

В целях максимально эффективного использования имеющегося персонала НВС продолжают пересматривать свою организационную структуру. Принимая во внимание необходимость разработки новых возможностей, а также увеличения численности военнослужащих СГО, в настоящее время проводится пересмотр штата, в первую очередь выявляя должности, которые могут быть функционально заполнены гражданскими служащими. Таким образом, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что профессиональные военнослужащие в первую очередь будут выполнять военные задачи.

В зависимости от оперативных изменений и изучения опыта других стран НВС продолжат пересматривать свою структуру с целью повышения боеготовности подразделений.

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