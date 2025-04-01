Латвийский анимационный фильм "Поток", завоевавший в марте этого года "Оскар", стал популярным по всему миру. Популярность используют и торговцы китайского интернет-магазина AliExpress - там можно найти различные товары с названием и образами из "Потока", сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
AliExpress и местные торговцы пытаются нажиться на волне популярности мультфильма "Поток"
В магазине можно приобрести полотенца, шапки, плакаты, чехлы для телефона и постельное белье, которые украшает официальный плакат фильма. В свою очередь на латвийском портале объявлений Andele Mandele у женщины можно купить броши с котом из "Потока".
Патентное управление напоминает, что "Поток" охраняется авторским правом, поэтому использовать образы и название фильма без согласия команды запрещено.
В Управлении указывают, что есть торговые места и предприятия, которые согласовали использование названия "Потока" и образов из мультфильма в продуктах, однако в большей части случаев этого сделано не было.
Представитель рекламной индустрии Андрис Рубинс уверен, что "Поток" свою популярность так быстро не потеряет.
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