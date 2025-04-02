Sincera Insurance выдана лицензия на страхование наземных транспортных средств (KASKO), кроме железнодорожного транспорта, и различных финансовых убытков.

Рассмотрев поданные документы, Банк Латвии постановил, что Sincera Insurance соответствует требованиям закона о страховании и перестраховании, на основании которого выдаются лицензии на страховую деятельность.

Согласно данным Firmas.lv, в правление Sincera Insurance входят Павел Максимов и Инна Виленская, а в совет - Артем Большаков, Дмитрий Зазнов и Илья Арефьев, который в настоящее время также является председателем правления компании по управлению инвестициями Vairo.

Sincera Insurance зарегистрирована 22 октября 2024 года, ее основной капитал составляет 3,5 миллиона евро. Единственным владельцем компании является AS Discover Car Hire.

В свою очередь, владельцами Discover Car Hire являются SIA IDEAI (96,81%), Большаков (0,67%), Игорь Ноженко (0,67%), Виленская (0,67%), Зазнов (0,67%) и сама Discover Car Hire (0,5%). Владельцами компании IDEAI являются Зазнов (30%), Большаков (30%), Эдуард Золотухин (13,33%), Виленская (13,33%) и Ноженко (13,33%).

В 2023 году оборот Discover Car Hire составил 68,037 миллиона евро, прибыль - 11,81 миллиона евро.

Таким образом, теперь в Латвии будет пять лицензированных компаний по страхованию рисков - Balcia Insurance, Balta, Baltijas apdrošināšanas nams, BTA Baltic Insurance Company и Sincera Insurance. Также в Латвии действуют филиалы нескольких иностранных страховых компаний.