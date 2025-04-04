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Между молотом и наковальней: чего ждать Латвии от торговой войны США и ЕС?

Дональд Трамп объявил миру торговую войну. Новые тарифы ударят и по латвийской экономике
Дональд Трамп объявил миру торговую войну. Новые тарифы ударят и по латвийской экономике Фото: ChatGPT 4o DALL-E

Торговая война между США и Европейским союзом (ЕС) сотрясает Атлантику, но высокие волны тарифов нависли и над балтийскими берегами. Эта война может затронуть каждую лесопилку, каждое экспортно ориентированное предприятие и каждое политическое решение в Риге. Какие отрасли окажутся под наибольшим ударом, насколько реакция Евросоюза будет соответствовать интересам Латвии и с какими геополитическими дилеммами она столкнется, балансируя между своим главным союзником в сфере безопасности (США) и экономическим блоком, частью которого она является (ЕС) - в материале TVNET+.

Цитата легендарного Генри Киссинджера звучит сегодня новыми красками, сильно далекими от ее изначального смысла. Во второй срок президента Трампа Латвия сталкивается с тяжелой геополитической дилеммой.

С одной стороны - мы верный союзник США, зависящий от американских гарантий безопасности. С другой - неотъемлемая часть ЕС, находящегося в торговом конфликте с Вашингтоном.

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