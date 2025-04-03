Что делать, если ОСТА не возмещает весь причиненный в результате ДТП ущерб?

Жительница спрашивает: "Я - пострадавшая в ДТП, моей машине был нанесен ущерб. Составлено согласованное заявление. Виновник признал свою вину. На мою машину оформлено КАСКО, которое покрыло расходы на ремонт, но арендованная машина в страховку не входила. Моя машина находилась в ремонте две недели, я была вынуждена взять арендованную машину. Расходы на арендованную машину я попросила покрыть за счет ОСТА виновника. В возмещении отказано. Что мне делать дальше, чтобы возместить убытки, причиненные ДТП?"

Лицо, пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии, в соответствии со статьей 18 Закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (Закон об ОСТА) имеет право требовать возмещения убытков от страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность владельца виновного транспортного средства, или от Бюро автостраховщиков, если страховое возмещение подлежит выплате из Гарантийного фонда, если будет установлено, что ущерб причинен застрахованным транспортным средством, и потерпевший доказал размер ущерба. Статья 19 Закона об ОСТА определяет, какой ущерб возмещается лицу (имущественный и моральный), а статья 25 устанавливает, какие убытки, причиненные имуществу, возмещаются.

Если убытки не возмещены в соответствии с Законом об ОСТА, то есть возмещение ущерба в страховом полисе ОСТА не предусмотрено, то лицо, понесшее убытки в результате ДТП, вправе предъявить иск к лицу, причинившему убытки.